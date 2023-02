Tijdelijk noodfonds kabinet en energiebedrijven moet energiearmoede bestrijden

Huishoudens met een laag inkomen kunnen voortaan terecht bij het zogenoemde Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken dinsdag. Bij het fonds, opgezet door het kabinet en de energiesector, kunnen financieel kwetsbare huishoudens gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten. Dit op voorwaarde dat hun energierekening een relatief groot deel van hun inkomen uitmaakt.

Zeker honderdduizenden Nederlanders zouden, zo schat de organisatie van het Noodfonds, daarvoor in aanmerking komen. Alleenstaanden met een bruto-inkomen van minder dan 2.980 euro kunnen gebruik maken van het fonds. Ook mensen die samenwonen komen in aanmerking, mits ze bruto minder dan 3.794 euro verdienen. De energierekening moet wel minimaal 10 procent van het inkomen bedragen. Het Noodfonds betaalt dan een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 terug. Bij de laagste inkomens wordt alles boven dit percentage vergoed, voor de wat hogere inkomens is dat iets minder.

Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele winterperiode. De uitbetaling gebeurt binnen een maand nadat een inzending is goedgekeurd en verloopt via de energieleverancier van het huishouden. Energiebedrijven en het kabinet kondigden afgelopen najaar al de komst van het noodfonds aan. Het kabinet draagt maximaal 50 miljoen euro bij en 24,5 miljoen euro komt van de energiesector.

