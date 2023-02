Reddingswerkers uit binnen- en buitenland helpen Turkije en Syrië in de zoektocht naar overlevenden van de aardbeving

Duizenden reddingwerkers zoeken dinsdag naar overlevenden onder het puin van ingestorte gebouwen in Turkije en Syrië. De twee landen krijgen hulp van reddingsteams uit tientallen landen. Op dinsdagmiddag was duidelijk dat tenminste 5.000 mensen zijn omgekomen door twee zware aardbevingen. De WHO houdt er rekening mee dat het dodenaantal oploopt tot 20.000.