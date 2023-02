Politieke satire ‘En Place’ zet het mes in de Franse samenleving

Comedyserie En Place. Van: Jean-Pascal Zadi en François Uzan. Met: Jean-Pascal Zadi, Éric Judor, Marina Foïs, Fadily Camara, Souad Arsane, Benoît Poelvoorde. Netflix, 6 afl. van ca. 30 min. ●●●●●

Kan een zwarte man in capuchontrui president van Frankrijk worden? Daarom spant het zes afleveringen lang in de heerlijke komedie En Place. Handheld camera, straattaal, veel rap. De setting is Bobigny, een lelijke betonnen buitenwijk van Parijs. Stéphane Blé is een jeugdwerker van 40, zoon van Ivoriaanse ouders, die probeert via ivf een kind te krijgen met zijn vrouw. Zijn leven neemt een onverwachte wending wanneer hij de witte, corrupte burgemeester (glansrol van Benoît Poelvoorde) in de rede valt tijdens een toespraak op straat. Blé spreekt simpele maar rake taal en blijkt de stem van het volk goed te verwoorden. Hij haalt het nieuws en trekt de aandacht van een louche campagnestrateeg die wel wat ziet in Blé als presidentskandidaat. Blé à l’Élysée!

Blé aarzelt nog wel even maar denkt dan: „Je moet groot dromen!” (‘Il faut rêver grand!’). Zijn vrouw is niet enthousiast, maar Blé wil opkomen voor de armen, de mensen in de buitenwijken, en heeft een plan: gratis biologisch eten voor iedereen! Mangez bien, pour rien. Zijn team: een eloquente en hoogopgeleide moslima met hijab; een buurtjongen met foute vrienden; de campagnestrateeg die stiekeme telefoontjes pleegt met een rechtse presidentskandidaat.

En Place is een serie van Jean-Pascal Zadi (1980), die ook de hoofdrol speelt. Zadi was oorspronkelijk rapper maar regisseerde al in 2005 zijn eerste documentaire, over Franse rap. Daarna maakte hij een aantal speelfilms zoals African Gangster (2010) en in 2020 won hij een César (Franse Oscar) voor zijn hoofdrol in de komedie Tout simplement noir, die hij ook regisseerde.

Vooroordelen

Zijn seriedebuut En Place is een scherpe politieke satire die het mes zet in de Franse samenleving. Zo kansarm als jongeren uit de arme buitenwijken zijn, zo arrogant en verdorven is de politieke klasse. Het gaat over het racisme waar Blé mee te maken krijgt, maar ook over zijn eigen vooroordelen. Zo vraagt hij aan de drijvende kracht achter zijn campagne, de slimme en brutale moslima, of ze nu eens wil stoppen die hoofddoek te dragen. „Goed”, zegt ze, „als jij stopt zwart te zijn!”

Maakt Blé een kans? Wat onwaarschijnlijk lijkt, komt opeens een stuk dichterbij wanneer hackers de computers leegtrekken van de grote kandidaten. Die gaan vervolgens aan schandalen ten onder, waardoor er maar twee kandidaten overblijven: Blé en de extreem-linkse kandidaat van ‘ecofeminisme’, een lesbienne die zeven talen spreekt en haar eigen groente verbouwt. Populair bij gewone Fransen is ze niet. Zou het dan toch gaan lukken: Blé in het Élysée?

En Place is lekker pittig geschreven met veel rake grappen. Even denk je nog: hoe lang blijft dit leuk? Maar het blijft grappig en net niet té ongeloofwaardig, tot in het grand débat op televisie tussen de twee presidentskandidaten, waar de satire overstroomt en Zadi samen met Blé onderuitgaat. Na dit kolderieke debacle komt En Place toch weer op zijn pootjes terecht, met als hoogtepunt een bezoek van Blé aan een crêpe-festival in de provincie.

Want Blé wil er zijn voor alle burgers van het vergeten Frankrijk, in de banlieue èn op het platteland. Zijn slogan? Liberté, Égalité, Fraternité. Wie hem die woorden hoort uitspreken, in zijn capuchontrui, beseft ondanks de lollige toon van de serie weer eens hoe het zit: veel Fransen merken er weinig van dat de republiek gestoeld is, of zou moeten zijn, op die waarden van de Franse revolutie.

