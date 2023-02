Oekraïne verwijderde zo’n 19 miljoen Russische en Russischtalige boeken uit bibliotheken

Oekraïne heeft het afgelopen jaar tot november zo’n 19 miljoen boeken uit bibliotheken gehaald die zijn geschreven door Russische auteurs of in het Russisch zijn uitgebracht. Dat heeft het Oekraïense parlementslid Jevhenia Kravtsjoek dinsdag laten weten, melden internationale persbureaus. Oekraïne wil de Russische taal en cultuur met het weghalen van de boeken zoveel mogelijk uit het dagelijks leven van de Oekraïense bevolking halen.

Kravtsjoek liet niet weten wat er met de boeken is gebeurd. De politica zei wel dat er nog meer boeken verwijderd gaan worden, van auteurs die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat land begon in 2014 al met het verwijderen van Russische boeken, toen Rusland de Krim annexeerde. Dat proces kwam het afgelopen jaar in een stroomversnelling toen Rusland Oekraïne binnenviel.