Nederlands Bitvavo treft voorlopig akkoord over terugbetaling van klanttegoeden met DCG

De grote Nederlandse cryptobeurs Bitvavo heeft een akkoord bereikt met de Digital Currency Group (DCG), een Amerikaanse crypto-investeerder wiens dochterbedrijf Genesis in financiële problemen kwam na het instorten van cryptobedrijf FTX. Dat maakte Bitvavo dinsdag bekend. De beurs had -met toestemming- 280 miljoen euro aan cryptogeld van klanten uitgeleend via Genesis. Bitvavo dreigde dat geld te verliezen toen Genesis failliet ging. De afgelopen weken is druk onderhandeld over een schuldsanering waarbij Bitvavo een van de schuldeisers was.

Volgens Bitvavo komt uiteindelijk meer dan 80 procent van het uitgeleende geld terug. Dat gebeurt in de vorm van aandelen in DCG, cryptovaluta en geld. De komende weken worden meer details duidelijk over de deal en de implicaties voor Bitvavo, dat ongeveer een miljoen Nederlandse klanten heeft. Op basis van wat er nu bekend is gemaakt kost het faillissement van Genesis Bitvavo waarschijnlijk niettemin tientallen miljoenen euro’s.

Bitvavo is tot nu toe niet in betalingsproblemen gekomen. Het bedrijf maakte in 2021 173 miljoen euro winst op 247 miljoen euro omzet. De drie oprichters en aandeelhouders hebben een deel van hun uitgekeerde dividenden teruggestort om de mogelijke verliezen op te vangen. Klanten van Bitvavo konden gewoon bij hun tegoeden terwijl met DCG werd onderhandeld.

Lees ook Miljoenenstrop dreigt voor Nederlands cryptoplatform. Wat is er loos bij Bitvavo?