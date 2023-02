Hoge goudprijs maakt megadeal in mijnsector aantrekkelijk

Het is, tot dusver, het grootste overnamebod van dit jaar: 16,9 miljard dollar (15,8 miljard euro) ligt er op tafel. De Amerikaanse mijnbouwer Newmont, de grootste goudproducent ter wereld, wil nog groter worden door inlijving van zijn Australische concurrent Newcrest.

De Amerikaanse firma is vastbesloten om de Australiërs binnen te halen: in januari deed Newmont al een mislukte poging om Newcrest te kopen. Wat Newcrest aantrekkelijk maakt: goudmijnen met namen als Lihir en Wafi-Golpu (Papoea-Nieuw-Guinea), Telfer (Australië) en Red Chris (Canada). De mijnen liggen allemaal in politiek stabiele gebieden, anders dan grote goudmijnen van andere bedrijven in bijvoorbeeld Rusland, Mali en Congo.

De topman van Newmont, de in Australië geboren Tom Palmer, zei in juni vorig jaar dat „consolidatie” in de sector noodzakelijk was, gezien de oplopende kosten van het mijnbouwen. Milieueisen worden opgeschroefd, de vindplaatsen van goud worden minder makkelijk bereikbaar, aldus Palmer volgens de Australian Financial Review (AFR). Ook andere mijnbouwers zien dat zo. Het Canadese Barrick’s, na Newmont de grootste goudproducent, nam in 2018 het Britse Randgold over.

Het is „een stuk eenvoudiger” om al functionerende goudmijnen te kopen dan om nieuwe mijnen te vinden en te ontwikkelen, zei Paul Harris van vermogensbeheerder Harris Douglas Asset Management op de Canadese zakenzender BNN Bloomberg. Met een overname van Newcrest krijgt Newmont een paar langdurige projecten in handen, met een levensduur van twintig à dertig jaar, aldus Harris.

Geschiedenis teruggedraaid

De deal is nog niet rond. Aandeelhouders morren over het in hun ogen te lage bod. En Australische toezichthouders moeten hun fiat geven. Als de deal doorgang vindt, zou de geschiedenis in zekere zin worden teruggedraaid. Newcrest werd in1966 opgericht als Australische dochter van Newmont (en heette toen nog Newmont Holdings). In 1990 werd het bedrijf zelfstandig en kreeg het de huidige naam.

Fusies en overnames in de goudmijnsector hebben een „cyclisch” karakter, aldus vermogensbeheerder Harris tegen BNN Bloomberg. Als een hogere goudprijs wordt verwacht, neemt de overnameactiviteit toe.

De komende tijd wordt een hogere goudprijs verwacht, zegt Harris, omdat de waarde van de Amerikaanse dollar onder druk staat. De Amerikaanse dollar en goud zijn allebei ‘veilige haven’-beleggingen: beleggers brengen hun geld erheen als de wereld, zoals nu, instabiel is. Als de Amerikaanse dollar in waarde daalt, wordt goud relatief aantrekkelijker en dus duurder. De Amerikaanse munt kan in waarde gaan dalen als de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, meent dat de inflatie onder controle is.

Goud in trek sinds corona

De goudprijs lag dinsdag op 1.875 dollar per troy ounce (31,1 gram) – historisch gezien is dat hoog. Sinds het begin van de coronapandemie is goud in trek. De Russische invasie van Oekraïne heeft de prijs hoog gehouden. Vorig jaar kochten centrale banken bovendien zeer veel goud. De goudaankopen lagen in 2022 op het hoogste punt in 55 jaar, zo rapporteerde vorige week de World Gold Council, de organisatie die de goudmarkt wereldwijd bijhoudt. Dat heeft mogelijk te maken met de sancties die westerse landen uitvaardigden tegen de Russische centrale bank, zo suggereerden economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs. De tegoeden van de Russische centrale bank in westerse valuta in het buitenland werden bevroren. Met goud (mits gestald in het eigen land) kan dat niet zomaar. De les voor centrale banken was dus: koop veel goud voor je reserves.

Gezien de voortdurende instabiliteit in de wereld kan de opwaartse druk op de goudprijs ook dit jaar zomaar aanhouden. Een goed vooruitzicht voor Newmont, dat straks hoopt alleen maar méér goud te kunnen produceren. De geplande overname van Newcrest gaat overigens vooral, maar niet alleen om goud. Koper is vaak een bijproduct van goudmijnen, ook bij de mijnen van Newcrest, schrijft de AFR. Newmont-baas Palmer toonde recent interesse in de uitbouw van koperactiviteiten, omdat dit metaal in de mondiale energietransitie veelgevraagd is.