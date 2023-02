Ik kom thuis van een afspraak elders. Het is na drieën en mooi weer. Voor ons raam staan twee jongens naar binnen te gluren. Ik schat ze 8 of 10 jaar. Ik kom naderbij en hoor hoe de ene tegen de andere zegt: „Nee, hier is het niet. Hier wonen oude mensen. Ze lezen kranten.”

