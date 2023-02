Britse agent veroordeeld tot 36 keer levenslang vanwege tientallen verkrachtingen

De Britse voormalig politieagent David Carrick is veroordeeld tot 36 keer levenslange gevangenisstraf, waarvan hij tenminste dertig jaar moet uitzitten. De 48-jarige Carrick bekende schuld van 85 misdrijven, waarvan tientallen verkrachtingen van vrouwen. Dat meldt de Britse zender BBC. Carrick, die behoorde tot een Londense elite-eenheid van de politie, kon tussen 2003 en 2020 ongemerkt tenminste twaalf vrouwen misbruiken ondanks meerdere screenings van zijn werkgever de Metropolitan Police.

Jarenlang oefende Carrick vergaande controle uit over zijn slachtoffers, bijvoorbeeld door ze vertellen dat getuigen tegen hem geen zin zou hebben vanwege zijn politiefunctie. Een van zijn slachtoffers sloot hij geregeld op in een kast onder zijn trap. Een politieonderzoeker zei dat hij „hondenkooien had gezien die groter zijn”. Hij gebruikte zijn autoriteit als agent om de vrouwen in de val te lokken.

Farah Nazeer, de baas van vrouwenhulporganisatie Women’s Aid, zegt tegen BBC dat de gevangenisstraf voor Carrick acceptabel is, maar dat die „17 jaar, 12 slachtoffers en tenminste 85 misdrijven te laat” komt. Volgens Nazeer was de veroordeling van Carrick alleen mogelijk vanwege de „moed, inzet en vastberadenheid van deze vrouwen die het opnamen tegen een politieagent”.

Tussen 2000 en 2021 ontving de politie negen klachten tegen Carrick, maar greep niet in. Binnen het stadsbestuur van Londen roept de Carrick-affaire kritische reacties op. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zei in een reactie: „Serieuze vragen moeten beantwoord worden over hoe hij zijn positie als agent kon misbruiken op deze afgrijselijke manier.”