Bolsonaro joeg de goudkoorts aan in het gebied van de Yanomami – met honger tot gevolg

Met loeiende sirenes komt een ambulance aanrijden bij het militair noodhospitaal aan de rand van de broeierige Amazonestad Boa Vista. Bery Yanomami schudt het opgestoven zand uit zijn haren en volgt de ziekenwagen. Zijn zoontje is een paar dagen geleden ook zo naar de intensive care gebracht van het kinderziekenhuis. „Hij heeft een longontsteking en is heel mager. Ik hoop dat hij opknapt want dan kunnen we terug naar ons gebied. In de stad voel ik me niet thuis”, zegt Bery, terwijl hij aan een stukje hout draait dat uit zijn oorlel steekt.

Buiten de hekken van het veldhospitaal, dat eind januari met spoed werd opgezet door het Braziliaanse leger, lopen een paar inheemse vrouwen, hun gezichten met lichte strepen versierd met rond de mond rode puntjes. Ze eten rijst uit aluminium bakjes, een moeder legt haar baby aan de borst.

Net als Bery behoren ze tot de Yanomami, een inheems volk dat leeft in de Amazone, in de deelstaat Roraima, aan de noordgrens met Venezuela. Hun leefgebied, sinds 1992 een begrensd en beschermd inheems gebied, is ongeveer zo groot als Portugal. Er wonen zo’n dertigduizend Yanomami in meer dan honderd dorpen, waarvan een deel op Venezolaans grondgebied ligt.

Vis uit de vervuilde rivieren is giftig door de chemicaliën die worden gebruikt bij illegale goudwinning

Ze leven voornamelijk van de jacht en visserij. Een traditie van landbouw hebben de Yanomami niet echt, sinds oudsher zijn ze nomaden. Contact met de buitenwereld is beperkt, Portugees spreken alleen enkele leiders van de groep.

Gezondheidswerkers dragen een ondervoede Yanomami-peuter eind januari naar het kinderziekenhuis Santo Antonio in Boa Vista. Foto Edmar Barros/AP

Al langere tijd worden de Yanomami geteisterd door voedseltekorten en malaria. De afgelopen vier jaar zouden volgens inheemse organisaties 570 kinderen zijn overleden aan ondervoeding en ziektes, vorig jaar registreerden ze 44.000 gevallen van malaria.

Belangrijkste oorzaak van de humanitaire crisis vormen de zogeheten garimpeiros, duizenden illegale goudzoekers die binnendringen in het leefgebied van de Yanomami. Ze ontbossen hele gebieden in de jungle en gebruiken voor de goudwinning kwik en andere chemicaliën die de rivieren, meren en vissen vergiftigen.

„Als wij vis eten, worden we ziek”, vertelt Marykynha Yanomami die onder de schaduwbomen bij het noodziekenhuis haar zoontje wat happen rijst geeft. Hij heeft diarree en wormen, vertelt ze. Zelf is ze aan het aansterken na malaria te hebben gehad. Met een legervliegtuig zijn ze vorige week, samen met een paar honderd dorpsgenoten, uit het Yanomami-gebied gered. „Jagen kunnen we ook nauwelijks meer omdat bomen worden gekapt. Maar er is ook ruzie tussen verschillende dorpen waardoor we niet in die gebieden kunnen jagen.” Volgens haar komt dat omdat sommige inheemse mannen de goudzoekers helpen als bootslieden. „En daar zijn andere bewoners kwaad over. We willen dat de goudzoekers weggaan”, zegt ze.

Goudkoorts

Hoewel voedseltekorten en goudkoorts altijd al een grote rol speelden, werden de problemen onder de vorige president Bolsonaro de afgelopen vier jaar veel groter. Het aantal goudzoekers nam snel toe, en steeg van vijfduizend voor zijn aantreden, tot 25.000. Bolsonaro gaf hen vrij spel: voor hem was het Amazonegebied een onontgonnen wingewest. Vlak na zijn aantreden bezocht hij de deelstaat Roraima en vroeg hij zich openlijk af waarom „een paar indianen zo’n groot gebied in handen hadden, terwijl daar zoveel rijkdommen van Brazilië liggen”.

Zo moedigde de vorige president, volgens de Yanomami, de komst van alsmaar meer goudzoekers in het gebied aan. „We zijn onder Bolsonaro verder gegijzeld in ons eigen gebied”, zegt Enio Mayanawa Yanomami, een van de inheemse leiders en directeur van de organisatie Hutukara. „Door het geweld van de garimpeiros, de ziektes en de honger worden we langzaam uitgemoord. De goudzoekers komen met alcohol en dwingen onze vrouwen tot prostitutie. Bolsonaro heeft het laten gebeuren. Hij wilde van ons afkomen zodat hij onze land aan de goudzoekers kon geven”, meent Mayanawa.

Woningen van Yanomami in hun leefgebied in deelstaat Roraima. Foto Michael Dantas/AFPFoto Edmar Barros/AP

Hij ruimt zijn kantoor op waar hij een dag later Sonia Guajajara zal ontvangen. Zij is de eerste minister van inheemse afkomst, aangesteld door de nieuwe president Lula da Silva als bewindsvrouw op het nieuwe departement van Inheemse Zaken. Op geld en artsen in de gezondheidscentra in het Yanomami-gebied werd onder Bolsonaro bezuinigd. „We hebben duizenden meldingen gedaan over de hongersnood. Bij de gouverneur van Roraima, bij verantwoordelijke ministeries, bij de regering van Bolsonaro in Brasilia. Er is helemaal niets mee gedaan”, zegt Enio geïrriteerd terwijl hij een imposante hoofdtooi op zijn bureau uitspreidt.

Lula pakt de crisis sinds zijn aantreden, op 1 januari dit jaar, wel voortvarend aan. De noodtoestand in het gebied is uitgeroepen en het leger evacueerde honderden zieke Yanomami-kinderen en -volwassen uit het gebied. De beelden van uitgemergelde kinderen, volwassen die vel over been zijn en doodzieke baby’s worden non-stop uitgezonden op de Braziliaanse tv en schokken de samenleving.

De regering laat geen moment voorbij gaan de crisis Bolsonaro aan te wrijven. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde Lula de situatie „onmenselijk” en beschuldigde hij zijn voorganger van genocide. Het Hooggerechtshof wil onderzoeken of Bolsonaro vervolgd moet worden.

Blikjes sardines

In het magazijn van de lokale supermarkt zit sociaal werkster Cida Cardoso op de grond voor een stapel dozen. Ze is bezig om met gedoneerde producten voedselpakketten samen te stellen. „We moeten goed nadenken wat we in de pakketten doen, want Yanomami eten niet alles, omdat hun maag niet alles goed aankan. Rijst en meel en pinda’s is ons aangeraden. En blikjes sardines, omdat de vis uit hun eigen gebied vol kwik zit. Vreselijk toch dat inheemsen nu blikvoer moeten eten terwijl ze vis uit hun eigen wateren gewend zijn”, zegt ze verbluft.

Een ondervoede Yanomami wordt eind januari overgebracht naar het veldhospitaal dat de Braziliaanse luchtmacht bouwde in het Inheems Gezondheidshuis in Boa Vista, in de deelstaat Roraima. Foto Michael Dantas/AFP

Al jaren doet Cardoso sociaal werk voor mensen in nood. Lange tijd hielp ze Venezolaanse vluchtelingen die naar Brazilië trekken op de vlucht voor de crisis in eigen land. Van de tv-beelden van de broodmagere Yanomami kreeg ze nachtmerries, vertelt ze. „En dan durven mensen nog te beweren dat het nepnieuws is!’’

Dat laatste verwijt circuleert veel op sociale media. Bolsonaro-aanhangers stellen er dat de foto’s zijn gemanipuleerd en dat het ondervoedingsdrama verzonnen is om de ex-president zwart te maken. Bolsonaro – die al ruim een maand in de VS verblijft en nog nauwelijks iets van zich heeft laten horen sinds de bestorming door zijn aanhangers van overheidsgebouwen in Brasilia, op 8 januari – meldde onlangs via sociale media dat hij tijdens zijn regeerperiode juist heel veel voor de inheemsen heeft gedaan.

In het bloedhete winkelcentrum van Boa Vista denken de inwoners er verschillend over. De bevolking hier heeft massaal op Bolsonaro gestemd en de gouverneur van de deelstaat is een bolsonarista. Midden in het centrum staat een groot standbeeld van een garimpeiro die met een ijzeren pan naar goud zoekt. „Het goudzoeken zit in onze cultuur, in ons bloed”, zegt Jailson Mesquita, voorzitter van de belangengroep ‘Goudzoeken is legaal’.

Hij vindt dat de garimpeiros gecriminaliseerd worden. „Terwijl het vaak ongeschoolde en arme mensen zijn die niets anders willen dan voor hun familie zorgen”, zegt hij. Samen met wat goudzoekers vergadert hij in de tuin van het chique hotel Aipana. „Er zijn artikelen in de grondwet die de goudzoekers beschermen. Lula heeft nota bene in 2008 de ‘Dag van de Garimpeiro’ afgekondigd, dat vieren we op 21 juli. Het is een officieel beroep, maar waarom krijgen we dan geen plek waar we aan legale goudwinning mogen doen? We willen niets illegaals doen, maar hier in Roraima hebben we geen gebied gekregen”, zegt hij fel.

Naast hem neemt goudzoeker Gleydson da Silva Rodrigues, een grote gouden ketting met rode edelsteen om zijn hals, een slok bier. „Vroeger hadden we ook recht op dit gebied, maar alles is nu in handen van de inheemsen”, klaagt hij. Tijdens het demarcatieproces in de jaren negentig werd het historische gebied van de Yanomami erkend, begrensd en aan hen teruggeven. Ook toen waren er bijna dertigduizend goudzoekers, die door het leger het gebied zijn uitgezet.

Leger moet goudzoekers verjagen

Lula heeft aangekondigd opnieuw het leger tegen hen in te zetten, voorbereidingen worden al getroffen. Om de druk op te voeren is per decreet afgekondigd dat er geen andere vliegtuigen dan die van het leger het gebied in mogen. Dit zet de goudzoekers, die afhankelijk zijn van vliegtuigen voor hun vracht, onder druk. „Mensen trekken nu lopend het gebied uit, twee weken, soms langer, trekken ze door de jungle. Een kokkin uit een goudmijn is al aan uitputting overleden tijdens zo’n tocht! Dat is de schuld van Lula!”, roept Mesquita kwaad.

Minister Guajajara die een dag later een persconferentie in Boa Vista geeft, toont geen enkel medelijden. „Het kan niet meer zo zijn dat inheemsen niet meer veilig zijn in hun eigen land. Deze erfenis van de koloniale tijd is afgelopen. De goudzoekers moeten weg en maar ander werk zoeken”, zegt ze fel.

Op de achtergrond speelt nog een factor mee die de situatie in het gebied onveilig maakt: de aanwezigheid van het grootste drugskartel van Brazilië. Dit Eerste Commando van de Hoofdstad (PCC) uit São Paulo kreeg deze route door de Amazone na een felle strijd in handen en zou samenwerken met de garimpeiros.

Volgens inheemse leiders heeft het kartel alle ruimte gekregen, juist door de afwezige overheid. „Dit is niet alleen aan Bolsonaro te wijten maar ook aan alle voorgangers, want dit probleem speelt al langer”, zegt Yanomami-leider Dario Kopenawa telefonisch vanuit New York, waar hij met de VN en andere internationale organisaties de crisis bespreekt. „We hebben daarom ook internationale steun nodig. Het is een te omvangrijk probleem, maar moet wel dringend worden aangepakt”, zegt hij.

Bij het veldhospitaal roept Marykynha Yanomami haar zoontje, en aan de arm van een legerarts lopen ze beiden naar binnen. Morgen hopen ze te zijn aangesterkt.