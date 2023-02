Afgelopen jaren ten minste vijf Chinese spionageballonnen boven Amerikaanse luchtruim

De afgelopen jaren zijn tenminste vijf Chinese ‘spionageballonnen’ door het Amerikaanse luchtruim gevlogen. Vier daarvan kwamen pas laat in beeld bij NORAD, de Amerikaanse en Canadese militaire organisatie die over het Noord-Amerikaanse luchtruim waakt. Dat maakte de Amerikaanse luchtmachtgeneraal Glen D. VanHerck, de bevelhebber van NORAD, maandag bekend tijdens een persconferentie. Afgelopen donderdag werd een Chinese spionageballon gespot boven de Verenigde Staten, zondag werd die neergehaald door de luchtmacht boven de Atlantische Oceaan bij de staat South-Carolina.

Volgens VanHerck werden de andere luchtballonnen gesignaleerd onder het presidentschap van Donald Trump bij luchtmachtbases bij Texas, Florida, Hawaii en Guam. Het waren de Amerikaanse spionagediensten die ze op het spoor kwamen, niet het verantwoordelijke NORAD. VanHerck ging tijdens de persconferentie door het stof: „Als NORAD-commandant is het mijn verantwoordelijkheid om dreigingen voor Noord-Amerika te detecteren.”

Door het stof

Hij vervolgde: „Dat we deze dreigingen niet hebben opgemerkt, is een gat in ons omgevingsbewustzijn dat we moeten dichten”. Volgens VanHerck waren de eerdere Chinese ballonvluchten „niet te vergelijken met die van vorige week”, omdat ze veel korter waren. Hoe lang de Chinese ballon vorige week onopgemerkt in het Amerikaanse luchtruim is geweest, is niet bekend.

In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde het Pentagon dat een tweede Chinese ballon boven Zuid-Amerika zweeft, ruimschoots binnen de militaire invloedssfeer van de Verenigde Staten. Beijing heeft intussen bevestigd dat zowel de ballon boven Zuid-Amerika als de zondag neergehaalde ballon Chinees zijn, maar houdt vol dat ze beiden niet voor militaire doeleinden bedoeld zijn.

Door weersomstandigheden zouden ze boven Noord- en Zuid-Amerika terecht zijn gekomen. De Verenigde Staten geloven niks van de Chinese lijn, en de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft een geplande ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping afgezegd uit protest tegen de spionageacties.