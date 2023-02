Nederlands reddingsteam in Turkije haalt drie mensen levend onder puin vandaan

Reddingswerkers van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR hebben dinsdagavond drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald in het door zware aardbevingen getroffen gebied in Turkije. Dat meldt een woordvoerder van USAR aan persbureau ANP. De woordvoerder kon niets zeggen over de toestand van de geredde mensen.

Een van de vier reddingsgroepen van USAR wist tijdens een verkenning iemand te redden en later op de avond haalde een andere reddingsgroep nog eens twee mensen onder het puin vandaan.

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar het rampgebied. Het team heeft een basiskamp opgezet nabij de stad Hatay en bestaat uit speciaal voor dit soort reddingsopreaties getrainde medewerkers van politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie. Er zijn volgens de Turkse autoriteiten inmiddels reddingswerkers uit 36 verschillende landen actief in Turkije.

Het dodental als gevolg van de twee zware aardbevingen maandagochtend is volgens persbureau AFP opgelopen tot meer dan 7.800. In Turkije zijn inmiddels 5.894 doden geregistreerd en in Syrië 1.932. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen nog sterk op zal lopen.