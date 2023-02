Zeker 31 doden na zware aardbeving in zuiden van Turkije bij grens met Syrië

Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuidoosten van Turkije zijn in de nacht van zondag op maandag volgens eerste berichten zeker 31 mensen omgekomen. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen. Een groot aantal gebouwen in het grensgebied van Turkije en Syrië is als gevolg van de beving ingestort, melden internationale persbureaus.

Het epicentrum van de aardbeving lag volgens de U.S. Geological Survey op ongeveer 33 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, een provinciale hoofdstad nabij de Syrische grens. Het Turkse agentschap voor management van Rampen en Noodgevallen AFAD wees de plaats Pazarcik aan als het epicentrum. De beving deed zich voor op een diepte van tien kilometer. Ongeveer tien minuten later volgde een sterke naschok met een kracht van 6,7; in totaal waren er zeker zes naschokken.

In Turkije zouden zeker achttien doden zijn gevallen, in Syrië minstens dertien. „We vrezen dat het aantal doden in de honderden loopt”, zei een arts in de noordwestelijke plaats Atmed tegen persbureau AP. In de Turkse provincie Malatya zijn zeker 130 gebouwen ingestort, meldt gouverneur Hulusi Sahin. Honderden mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn zoek- en reddingsteams onmiddellijk naar de getroffen gebieden gestuurd, meldde hij op Twitter. „We hopen dat we samen zo snel mogelijk door deze ramp komen met zo min mogelijk schade”, schreef hij.

Verwoeste gebouwen

Ook in de provincieDiyarbakir zijn gebouwen ingestort, meldt de televisiezender HaberTurk. Op sociale media delen inwoners van verschillende steden in het zuidoosten van Turkije beelden van verwoeste gebouwen.

Volgens Syrische staatsmedia zijn ook gebouwen ingestort in de noord-Syrische stad Aleppo en in de stad Hama, verder naar het zuiden. In de Syrische hoofdstad Damascus bracht de beving gebouwen aan het schudden en gingen mensen de straat op. Ook in Libanon, Israël, Egypte en Cyprus werd de beving gevoeld, blijkt uit berichten op sociale media.

Turkije wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Het land ligt op de grens van meerdere tektonische platen. Bij een zware aardbeving in het noordwesten van het land kwamen in 1999 ruim 17.000 mensen om het leven. Bij twee aardbevingen in 2020 kwamen meer dan 150 mensen om.