Het CDA, lees ik, wil weer een partij worden voor „heel Nederland”. De landelijke politiek zou de verbinding met de samenleving verloren zijn.

Maar zo werkt het niet, Nederland is niet ‘heel’ of ‘gaaf’, het is altijd verdeeld geweest, en terecht. Politieke eenheidsdrift is per definitie ondemocratisch. Zeventig jaar geleden boterde het niet tussen protestanten en katholieken, en nu niet tussen voor- en tegenstanders van het stikstofbeleid. Ondertussen is er ook iets gewonnen.

Deze week in Deventer geweest, van Amsterdam rijd je dan naar een andere stad, iets kleiner. Je snijdt in oostelijke richting door het land, de bekende dwarsdoorsnede. Langs de A1 bij Stroe staat een vierhonderd meter lang monument van omgekeerde vlaggen, de boel is intussen behoorlijk verzakt. Het heeft het meest weg van een geïmproviseerd tentenkamp, waar zelfs vluchtelingen het voor gezien hebben gehouden. Als stedeling zie je dat Omgekeerde Nederland weinig. Ik wil schamperen maar verordonneer: „Verlies elkaar niet”, zoals SIRE het wil.

De mensen in Deventer maken het gemakkelijk. De man van de parkeergarage lijkt wel een Surinamer: alle tijd, aan klokkijken doet hij niet. De gekleurde vrouw achter de hotelbalie zal ons diezelfde avond nog op straat toewuiven. Ik koop een jas en de man van de jassen begint een gemoedelijk gesprek met mijn man en mij, waarbij hij het ook over zichzelf heeft en over een niet nader gedefinieerd ‘wij’: die ‘wij’ hebben ook gedacht aan een pied-à-terre in Amsterdam. Het zou helemaal niet gek zijn om nu gezamenlijk een glas te gaan drinken.

Kloof? Regio en Randstad? Wat nou. Dan is er een afspraak met een familielid, zij kent het leuke restaurant en trouwens ook de eigenaar, dus we worden onthaald, uit de jas geholpen, stoelen worden aangeschoven.

Ik krijg te verstaan dat de eigenaar ook homo is, en ik zeg tegen mijn familielid: „Homo, nou daar halen jonge mensen tegenwoordig hun neus voor op. Queer zal het wezen.” Maar het familielid is stellig: „Niet in Deventer, wij zijn hier nog erg van de homo’s.” Veertig jaar niet opgelet, en het gebeurt alsnog in de provincie. In de Randstad moet je minstens bieden tot en met de panseksualiteit.

In de dagen van Den Uyl, waar Rutte niet naar terug wil, was je in Deventer een onzekere homo. Niet door Den Uyl, maar door die tijd. Mijn zwarte, aangetrouwde nicht was er toentertijd volkomen misplaatst.

Over het stikstofbeleid zullen ze, vooral in de ommelanden van Deventer, bakkeleien. Maar de homo en de ‘mens van kleur’ zijn er binnengehaald.

Niemand heeft dat ooit besloten, maar zo is het gegaan.

Verbindingen die veranderen? De politiek kan het niet bijhouden.

