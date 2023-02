Wagner-groep maakt van moordenaars oorlogshelden

Het huurlingenleger Wagner-groep trekt in de oorlog in Oekraïne steeds meer aandacht op het slagveld. Op brute wijze vecht deze schimmige organisatie steeds openlijker mee aan Russische zijde. Correspondent Eva Cukier vertelt hoe een voormalig hotdogverkoper met steun van Poetin de baas werd van dit private leger van tienduizenden huurlingen.

