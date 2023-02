Viva La Vida in de Coldplaystraat

Sinds 2005 kent de door de Groot-Brittanniëstraat omkranste wijk in Nijmegen-Lent straten vernoemd naar Britse popgroepen als The Beatles, The Rolling Stones, Genesis en Queen. Dat er dat jaar ook bepaald werd dat een straat de naam van Coldplay zou dragen, leidde tot gemor onder toekomstige bewoners.

In het jaar dat de straatnamen bepaald werden, waren veel van de vernoemde muziekformaties al ter ziele. Niemand hoefde te vrezen dat de klassiekers van Pink Floyd, The Police, Oasis of Deep Purple snel in vergetelheid zou raken. Ook The Kinks kregen een weg naar zich vernoemd en de 25 jaar eerder overleden John Lennon kreeg zelfs solo een straatnaam.

Coldplay kon in 2005 niet tippen aan de status van al deze legendarische rockformaties: de band was pas kort daarvoor doorgebroken in Nederland. Nummers als Trouble en Yellow waren al sinds 2000 te horen op de radio, maar alleen Clocks had weten door te dringen tot de hoogste regionen van de Top 40. Was het niet wat voorbarig om een straat te vernoemen naar zo’n relatief jonge en onbekende band? En hoe zat het met de zijstraten? Leuke liedjes hoor, maar Coldplay kon zich toch niet meten met meesterwerken als The Dark Side of the Moon (Pink Floyd), Paint it Black (Stones) of Bohemian Rhapsody (Queen)?

Het liep – voorlopig – zonder Trouble af: 2005 werd het jaar van de definitieve doorbraak van Coldplay in Nederland. De Britten leverden met de Speed of Sound de ene na de andere hit af. Talk werd dat jaar hun eerste nummer-één-single, Fix You zou het op langere termijn beter doen: het was in de Top 2000 van het afgelopen jaar de hoogste notering van Coldplays twintig geplaatste liedjes.

De toekomst zal uitwijzen hoeveel eeuwigheidswaarde de hits van Coldplay hebben. In NRC gaf Jan Vollaard het laatste wapenfeit van de Britten uit 2021 de laagst mogelijke waardering: één bal. Hij verweet de band het maken van „prefab-stadionpop” dat van clichés aan elkaar zou hangen. „Lelijker popmuziek werd zelden gemaakt”, zo besloot de vernietigende recensie.

Een bewoner van de Coldplay-straat kan dit lachend wegwuiven. Het duurste koophuis van Nijmegen stond in 2021 in deze straat en de wijk Lent werd in 2019 door Geodan gekozen tot beste woonwijk van Nederland. Laat die band maar klungelen, hier is het Viva La Vida.