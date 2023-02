‘De tandem ging op het dak van de lelijke eend, zegt m’n vader’

‘Deze tandem staat nog steeds bij mijn ouders in de schuur. Hij is al flink oud. Mijn ouders hadden ’m ooit, zwaar verwaarloosd, gevonden in de schuur van hun buren in Delft. Toen al moest-ie flink worden opgelapt.

„Deze foto is gemaakt in 1979. Ik zit achterop, als kind van zeven jaar. Mijn broertje van vijf zit voorop, mijn broertje van één zit op de rug van mijn vader. We waren in een dorpje aan de Loire. De familie van de beste vriendin van mijn moeder had hier een tweede huis. Mijn moeder is in de buurt van Parijs opgegroeid. Mijn opa werkte op de Nederlandse ambassade.

„Als gezin zijn wij verschillende keren in dat huis met vakantie geweest. Op de tandem maakten we tochten langs de Loire-kastelen. Mijn vader zegt dat wij die tandem op het dak van onze lelijke eend meenamen naar Frankrijk. Ik geloof hem niet; we hadden toen vast al een wat grotere auto.

„De vriendin van mijn moeder kwam uit een familie van wijnboeren. Mijn oudste broertje en ik hielpen met druiven plukken. Ook mochten we met blote voeten in grote kuipen met druiven stampen, om de druiven te pletten. Geweldig vonden we dat – meewerken met de grote mensen.

„In het dorp ging ik altijd met een klein beetje zakgeld naar het plaatselijke kruideniertje. Daar kocht ik Franse snoepjes, zoals carambar, een soort caramel, en Bazooka-kauwgom. Nog steeds nemen mijn ouders, als ze uit Frankrijk komen, wel eens een zak carambar voor mij mee. Zij gaan nu altijd naar de Franse Alpen.”