Reddingwerkers zoeken in het puin naar overlevenden van aardbevingen Turkije en Syrië

In het zuiden van Turkije, nabij de grens met Syrië, vond in de nacht van zondag op maandag een grote aardbeving plaats. Enkele uren later vond een tweede aardbeving plaats in het midden van Turkije. Veel mensen zijn nog vermist. Let op: sommige beelden kunnen door lezers als heftig worden ervaren.