Pakistan blokkeert Wikipedia vanwege ‘godslastering’

Pakistan heeft maandag de toegang tot Wikipedia afgesloten. Dat meldt persbureau AP. De website had 48 uur de tijd om „godslasterende” beelden en teksten te verwijderen, volgens Pakistan is dat niet gebeurd. De „gevoelens van moslims worden gekwetst”, aldus een woordvoerder. Onder de Pakistaanse wet is godslasterende inhoud streng verboden.

Welke Wikipedia-inhoud de regels overtreedt, maakt het land niet bekend. Volgens Wikipedia zelf is de website ook al in 2006 en 2010 geblokkeerd. Beide keren was de reden het vertonen van of schrijven over beledigende cartoons van de profeet Mohammed, die niet afgebeeld mag worden volgens de meeste gangbare interpretaties van de Koran. Op de Wikipediapagina van de profeet zijn momenteel meerdere beeltenissen van hem te zien.

Pakistan hanteert bij vlagen strikte censuur voor online platformen. YouTube werd in 2012 verboden omdat de controversiële anti-islamfilm Innocence of Muslims te zien was op de website. In 2015 maakte YouTube het mogelijk voor overheden om bepaalde inhoud af te sluiten in hun land, waarna Pakistan de website weer toestond. Ook TikTok wordt om de haverklap uit de lucht gehaald om dezelfde redenen, volgens The Hindustan Times is dat al vier keer gebeurd. Elke keer zou de Chinese socialemedia-app weer online zijn gebracht nadat TikTok beloofde de inhoud van zijn gebruikers beter te modereren.

In Pakistan worden met enige regelmaat grootschalige protesten georganiseerd tegen onder meer westerse vertoningen van de profeet. In 2020 werd de Franse leraar Samuel Paty vlak bij Parijs onthoofd door een leerling, nadat hij een cartoon van Mohammed had vertoond tijdens zijn les. De extreemrechtse en fundamentalistische Tehreek-e-Labbaik-partij trommelde toen duizenden demonstranten op in Islamabad, die eisten dat onder meer de Franse diplomatieke vertegenwoordiging uit het land gezet zou worden. Er vielen meer dan 27 doden.