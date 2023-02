Ook Universiteit van Amsterdam onderzoekt gedrag oud-stadsarcheoloog Gawronski

De Universiteit van Amsterdam stelt een extern onderzoek in naar het gedrag van Jerzy Gawronski, oud-stadsarcheoloog en emeritus hoogleraar maritieme en urbane archeologie. Dat bevestigt hoofd communicatie Maria Hagen van de faculteit Geesteswetenschappen naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool. „Naar aanleiding van berichten in de pers hebben wij met verschillende studenten en medewerkers van de afdeling archeologie gesproken”, aldus Hagen. „Die hebben aangegeven negatieve ervaringen te hebben gehad met Gawronski.”

De gemeente Amsterdam besloot vorige maand de volledige oplage van een door Gawronski samengesteld boek over archeologische vondsten te vernietigen, zo onthulde NRC. Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de oud-stadsarcheoloog door het gemeentelijke Bureau Integriteit. Gawronski bleek zich zeker vijftien jaar lang schuldig te hebben gemaakt aan bullebakkengedrag op de werkvloer, zoals schreeuwen, woede-uitbarstingen en het kleineren van collega’s. De gemeente was op de hoogte van de „onveilige cultuur” op Gawronski’s afdeling, maar greep niet of te laat in, zo schreef burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.

Na de berichtgeving over het boek kwamen ook bij UvA, waar Gawronski tot 2021 bijzonder hoogleraar was, verschillende meldingen over zijn gedrag binnen. De universiteit stelt nu dus een onderzoek in door een extern bureau, dat volgens woordvoerder Hagen „enkele maanden” zal duren.

Eerdere klacht bij UvA

In 2019 kreeg de UvA ook al een klacht binnen over Gawronski. De universiteit voerde destijds „gesprekken met hem en de betrokkene” en „er zijn afspraken gemaakt”, aldus Hagen. „We dachten dat het was afgehandeld”. Tegen Het Parool zei Gawronski dat het zou gaan om „een professioneel verschil van mening” met een promovenda, die daarna een andere begeleider heeft gekregen. „Het is waar dat ik onhandig kan optreden, maar mijn gedrag is niet intimiderend geweest, het laatste wat ik zou willen is mensen kapotmaken.”

Van het vernietigde boek Onder de Amstel (oplage: vierduizend exemplaren) wordt een volledige nieuwe oplage gedrukt, waarin de naam van Gawronski verwijderd is van omslag, titelblad en inleiding. De operatie kost de gemeente Amsterdam zo’n 150.000 euro. Volgens burgemeester Halsema zouden Gawronski’s oud-collega’s het „zeer begrijpelijk als onverteerbaar ervaren” als diens naam „prominent” in een in opdracht van de gemeente gemaakte publicatie zou verschijnen.