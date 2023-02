Onrust bij Getir en Gorillas na overname: tientallen ontslagen en een nieuwe bedrijfscultuur

Flitsbezorgers Gorillas en Getir hebben vorige maand tientallen werknemers in Nederland ontslagen tijdens een reorganisatie. Dat blijkt uit een collectieve ontslagaanvraag die beide bedrijven bij uitkeringsinstantie UWV hebben gedaan en is ingezien door NRC.

Begin december werd het Duitse Gorillas na een maandenlange overnamestrijd voor 1,1 miljard euro gekocht door het Turkse Getir, de grootste concurrent. De overname maakte van Getir de winnaar van een twee jaar durende concurrentiestrijd tussen de snelle boodschappenbezorgers.

De flitsbezorgers worden bekritiseerd vanwege het veroorzaken van overlast in binnensteden, ook in Nederland, en zijn zeer verlieslatend. Getir maakte vorig jaar op een omzet van 428 miljoen euro een verlies van 553 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag. Met het Duitse Flink en de combinatie Getir-Gorillas zijn er nu nog twee grote flitsbezorgers in Nederland over.

Het samenvoegen van Getir en Gorillas moet tot kostenbesparingen leiden. Deel van de besparing is het samenvoegen van de hoofdkantoren in Nederland. Deze operatie moet 1 maart zijn voltooid en kost 25 werknemers van Getir en 43 werknemers van Gorillas hun baan. Zij gaan 31 maart uit dienst en krijgen ieder twee bruto maandsalarissen als ontslagvergoeding mee.

In totaal werken bij beide bedrijven in Nederland een kleine duizend werknemers. Dat zijn vooral bezorgers, die niet worden getroffen door de ontslagronde. Onduidelijk is nog of Getir het merk Gorillas, dat sinds de oprichting in mei 2020 honderden miljoenen aan investeringsgeld besteedde om naam voor zichzelf te maken, gaat schrappen. In tien van de elf steden waar Gorillas in Nederland boodschappen bezorgt, is ook Getir actief.

Lees meer over de overname van Gorillas: ‘Het einde van een van de snelstgroeiende bedrijven van Europa’

Onrust

De overname door Getir zorgt onder personeel van Gorillas voor de nodige onrust, vertellen betrokkenen aan NRC. Getir heeft een meer hiërarchische bedrijfscultuur, waarbij de top in Istanbul alle grote beslissingen neemt. Dat is wennen voor de werknemers van Gorillas, waar leidinggevenden van lokale afdelingen gewend waren zelf veel verantwoordelijkheid te dragen.

Een van de veranderingen was een nieuwe regel omtrent thuiswerken, die begin januari door het topmanagement van Getir werd ingevoerd. Al het kantoorpersoneel van Getir en Gorillas moet nu – enkele uitzonderingen daargelaten – vijf dagen per week op kantoor werken. De beslissing viel slecht bij een deel van de werknemers van Gorillas, die gewend waren zelf te mogen beslissen waar ze konden werken.

Volgens het management leidde het „vage en vrijblijvende” hybride werken echter „vaak tot lege kantoren”, zo schreef het in een e-mail aan het personeel. „Met snelheid als onze belangrijkste kracht weten we allemaal dat teams sneller werken en dat we problemen sneller oplossen als we samen zijn.”

Nieuwe leiding

De leidinggevenden van Gorillas zijn binnen Getir ondertussen buitenspel gezet. De Nederlandse top van de nieuwe combinatie – onlangs intern aangekondigd door Getirs Europese baas Berker Yagci – bestaat volledig uit managers die hiervoor bij Getir werkten. Verschillende leidinggevenden van Gorillas geven op LinkedIn aan dat ze op zoek zijn naar een nieuwe baan.

In zijn bericht erkende Yagci dat „het nieuwe leiderschapsteam geen goede representatie is van de hoeveelheid talent bij Gorillas”. Die keuze had „verschillende redenen” aldus Yagcı, die verder niet inging op wat die redenen konden zijn.

Een woordvoerder van Getir zegt niet inhoudelijk op vragen met betrekking tot de overname te willen reageren.