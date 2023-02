Oekraïne bereidt zich voor op nieuw Russisch offensief

De Oekraïense strijdkrachten bereiden zich voor op een groot offensief van Russische troepen in de oostelijke regio Donbas. Vertegenwoordigers van de Oekraïense regering, het leger en de inlichtingendiensten waarschuwen de laatste dagen steeds luider voor nieuwe aanvallen, waarmee Rusland het initiatief in de oorlog zou willen terugnemen.

De Russische president Poetin zou zijn troepen hebben bevolen de gehele Donbas – de provincies Loehansk en Donetsk – rond maart te hebben ingenomen, aldus de Oekraïense inlichtingen. Het Kremlin weigert op de informatie te reageren.

Volgens de Kyiv Post zei Andrij Tsjernjak, een hoge medewerker van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, eind vorige week dat de Russische troepen in de Donbas al bezig zijn met voorbereidingen op hun offensief.

„We hebben geobserveerd dat Russische bezettingstroepen bezig zijn met het verplaatsen van extra aanvalstroepen, eenheden, wapens en militair materieel in het oosten”, zei Tsjernjak. De Britse krant Financial Times citeerde afgelopen zondag een adviseur van het Oekraïense leger die zegt dat Kiev „zeer solide inlichtingen” heeft van Russische aanvalsplannen die mogelijk al binnen tien dagen zouden worden uitgevoerd.

Niet voldoende slagkracht

Het Institute for the Study of War (ISW), een vooraanstaande Amerikaanse denktank, schreef eind vorige week dat het „geen enkel bewijs” heeft gezien dat de Russische troepen voldoende slagkracht hebben om het Oekraïense leger in het oosten van het land te verslaan en vóór maart de resterende 11.300 vierkante kilometer van de provincie Donetsk in te nemen.

ISW stelt wel dat Russische troepen zich voorbereiden op een offensief in de oostelijke provincie Loehansk; die bewering zou worden bevestigd door berichten van het Oekraïense leger dat het Russische leger al enige tijd bezig is medisch personeel vanuit Rusland naar Loehansk te sturen, om gewonde soldaten te kunnen behandelen.

In Loehansk, met name rond de door Russische troepen bezette plaatsen Kreminna en Svatove, zouden de Russen plaatselijke offensieven uitvoeren, nadat zij maandenlang defensieve posities hadden gehouden.

De hernieuwde aanval zou volgens de Oekraïners in elk geval moeten beginnen voor of rond de dag waarop de Russische invasie een jaar geleden begon, 24 februari. President Volodymyr Zelensky zei zondagochtend vroeg in een videotoespraak dat er „veel berichten zijn dat de bezetters iets symbolisch willen doen in februari om wraak te nemen voor hun verliezen” van het afgelopen jaar. „We hebben geen andere optie dan onszelf te verdedigen, en te winnen”, zei Zelensky.

Voorjaarsoffensief

Behalve de ‘herdenking’ van de datum van de invasie hebben de Russen een belangrijke reden om vroeg te beginnen aan een voorjaarsoffensief. De verwachting is dat het Oekraïense leger binnen enkele maanden de beschikking heeft over onder meer de moderne tanks, infanteriegevechtsvoertuigen en langeafstandsraketten die de Verenigde Staten, Duitsland en andere westerse bondgenoten hebben toegezegd. Met de komst van die zware, moderne wapens zou de slagkracht van de Oekraïense strijdkrachten fors toenemen.

Sinds afgelopen zomer heeft het Russische leger in Oekraïne nauwelijks grondgebied veroverd. In de provincies Charkov en Cherson werd na de zomer zelfs veel terrein verloren, waaronder de stad Cherson. Sindsdien lijkt het Russische leger zich vooral te hebben ingespannen om hun verdedigingslinies te versterken in de Donbas, in de provincie Zaporizja en langs de noordkant van de Krim, het schiereiland dat Rusland al in 2014 annexeerde.

Oekraïense soldaten vuren met luchtafweergeschut in de buurt van Bachmoet, waar al maanden hevig wordt gevochten. Foto Sergey Shestak/EPA

Uitzondering is de streek rond de stad Bachmoet in de provincie Donetsk, waar het Russische leger en troepen van het huurlingenleger van de Wagner Group al maandenlang uiterst bloedige aanvalsgolven uitvoeren op Oekraïense stellingen. In januari veroverden de Russen het stadje Soledar, even ten noorden van Bachmoet. Hoewel het Oekraïense leger nog altijd stand houdt in de stad, heeft het Britse ministerie van Defensie zondag gezegd dat Bachmoet „steeds meer geïsoleerd” raakt door de aanhoudende Russische aanvallen. „De afgelopen week boekte Rusland steeds kleine vooruitgang in de poging de Donbas-stad Bachmoet te omsingelen”, schreef het ministerie. De twee toegangswegen tot de stad zouden onder direct Russisch vuur zijn komen te liggen.

Maar afgelopen vrijdag zei Zelensky na afloop van het bezoek van de EU-bestuurders Ursula von der Leyen en Charles Michel nog dat Oekraïne geenszins van plan is over te geven in Bachmoet. „Wij zien Bachmoet als ons fort”, zei Zelensky.

Ondertussen zijn de eerste Oekraïense militairen in Polen begonnen aan hun trainingen met de westerse Leopard 2-gevechtstanks. De eerste Canadese Leopard die bestemd is voor het Oekraïense leger arriveerde maandag in Polen, zo bleek uit een foto die de Canadese minister van Defensie Anita Anand deelde via de sociale media. Canada maakt deel uit van een groep westerse landen die hebben toegezegd Oekraïne tanks te leveren voor hun strijd tegen Rusland, waaronder behalve Canada ook Duitsland, waar de Leopards gemaakt worden, Polen en Portugal.

Andere landen, waaronder Nederland, Spanje, Noorwegen en Finland, hebben aangegeven Leopard-tanks te willen sturen. Het Verenigd Koninkrijk stuurt Britse Challenger 2-tanks naar Oekraïne, de Verenigde Staten hebben toegezegd M1 Abrams-tanks – van Amerikaanse makelij – te zullen leveren.