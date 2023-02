‘Nederland schiet tekort in omgang met in buitenland veroordeelde Nederlanders’

Nederland moet beter omgaan met veroordeelde landgenoten in het buitenland. Dat oordeelt de Raad van de Europese Unie na eigen onderzoek, waarover de Volkskrant maandag bericht. Met name in de omgang met Nederlanders die in het buitenland zijn veroordeeld, maar hun straf hier willen uitzitten, zou de Nederlandse overheid falen. De onderzoekers spraken onder meer met Nederlandse advocaten en rechters, en medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Raad ziet in de Nederlandse regelgeving een „duidelijk gebrek aan overeenstemming” met de Europese wetgeving, citeert de Volkskrant uit het onderzoek. Ook het veelvoud aan instanties dat betrokken is bij procedures voor strafoverdracht, achten de onderzoekers als onwenselijk. Het grote aantal vertraagt namelijk die procedure. Bovendien betrekt de Nederlandse rechtsgang, in tegenstelling tot andere EU-landen, de gedetineerde niet bij de procedure waarin bepaald wordt of die naar Nederland wordt overgebracht. Om tot die beslissing te komen, stellen andere Europese landen speciale hoorzittingen in. Voor de gedetineerde is deze procedure van groot belang aangezien die bepalend is voor de hoogte van de straf. Advocaten gaven eerder al aan grote moeite te hebben met de Nederlandse wet- en regelgeving.

In Nederland bepaalt de minister van Justitie en Veiligheid, momenteel Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), of een straf hier mag worden uitgezeten. Die situatie zit de Raad van de Europese Unie niet lekker. De EU pleit ervoor dat een onafhankelijke rechter beslist of een Nederlandse gedetineerde zijn buitenlandse straf hier mag uitzitten. Organisaties die Nederlandse gevangenen in het buitenland begeleiden, zoals Dutch&Detained, pleiten eerder al voor soepelere regels om ze hier hun straf te laten uitzitten. Momenteel zitten zo’n 1.600 Nederlanders vast in het buitenland.

