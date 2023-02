Manchester City verdacht van jarenlang schenden meerdere financiële regels

De Premier League beschuldigt Manchester City van het overtreden van de financiële regels gedurende ruim een decennium. Dat staat in een verklaring die maandagochtend door het bestuursorgaan van de Premier League werd vrijgegeven. De beschuldigingen zijn ongekend qua omvang. Het zou gaan om zo’n honderd overtredingen, waaronder het systematisch overtreden van regels over aangiftes van inkomsten, sponsoring en bedrijfskosten. De club moet zich nu verantwoorden voor een onafhankelijke commissie.

De Premier League deed vier jaar lang onderzoek naar de Engelse topclub. Daaruit kwam naar voren dat City herhaaldelijk na zou hebben gelaten nauwkeurige financiële informatie te verstrekken aan de Engelse voetbalbond. Daardoor ontbreekt, zo stelt de verklaring van de Premier League „een getrouw beeld van de financiële positie van de club”. Volgens de Premier League voldeed City bovendien meerdere seizoenen niet aan de regels van Financial Fair Play. De malversaties zouden zich hebben voorgedaan vanaf 2009, een jaar nadat de club werd overgenomen door Sheikh Mansour, een rijke investeerder uit de Verenigde Arabische Emiraten. Onder zijn leiding werd Manchester City omgevormd tot een van de meest succesvolle en rijkste teams ter wereld.

Op de overtredingen staan volgens competitieregels straffen van boetes en puntenaftrek in het klassement tot zelfs uitsluiting uit de Premier League. In een verklaring stelt het clubbestuur van Manchester City „verrast” te zijn door de beschuldigingen. Het is niet voor het eerst dat Manchester City wordt beschuldigd van het overtreden van de financiële regels. In 2020 wist een succesvol beroep bij het sporttribunaal CAS uitsluiting van Europees voetbal door de UEFA maar net af te wenden. Manchester City won sinds 2011 zes Premier League-kampioenschappen.

