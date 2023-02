Kazerne in Assen blijft toch open, militaire school verhuist naar Havelte

De Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft toch open, zo heeft het kabinet besloten. Wel verhuist de noordelijke afdeling van de Koninklijke Militaire School (KMS) naar het Drentse Havelte. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) maakte het nieuws maandag bekend. Eerder was sprake van een complete sluiting en verhuizing naar Havelte, wat bij de gemeente Assen en plaatselijke ondernemers leidde tot zorgen over de werkgelegenheid.

Reden voor de voorgenomen sluiting was de wens van Defensie om het vastgoed te concentreren. Door het hoge aantal gebouwen en de verduurzamingsopgave dreigen de kosten voor het ministerie flink op te lopen. Hoewel de kazerne in Assen nu open blijft, wordt het terrein wel een stuk kleiner: Defensie stoot rijksmonumentale panden met hoge energiekosten af en steekt ruim 75 miljoen euro in renovatie van de rest van de kazerne. Assen is de thuisbasis van het 13 Infanteriebataljon, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en ondersteunende diensten zoals catering en gezondheidszorg, goed voor zo’n duizend banen.

Defensie maakte maandag ook bekend ruim 250 miljoen euro te investeren in het opknappen van de Johannes Postkazerne in Havelte. Tegenover de komst van de Koninklijke Militaire School staat het vertrek van het 45 Pantserinfanteriebataljon naar een nader te bepalen locatie in Midden-Nederland, waardoor zo’n zeshonderd banen uit de provincie Drenthe verdwijnen. Mogelijk wordt het bataljon gevestigd in het Flevolandse Zeewolde, dat in beeld is als mogelijke locatie voor een nieuwe ‘superkazerne’.

Om het banenverlies in Drenthe te compenseren, heeft het kabinet toegezegd naast het NS-station in Assen een ‘rijkshub’ te vestigen. In dit kantoor kunnen ambtenaren van alle ministeries terecht om te werken. Het is de bedoeling dat soortgelijke flexwerkplekken voor ambtenaren in heel Nederland komen. Ook wordt het aantal rijksdiensten in Drenthe uitgebreid met zo’n honderd man, waardoor het banenverlies op nul moet uitkomen.