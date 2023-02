Onlangs lunchte ik, gepensioneerd huisarts, met een van mijn vroegere huisartsen in opleiding. Intussen werkt zij als huisarts. Ze vertelde dat zij mij best nog wel eens citeert tegen huisartsen in opleiding met wie zij werkt. Toch wel nieuwsgierig naar welke medische wijsheid van mij zij denkt te moeten doorgeven, vraag ik wat ze dan zoal citeert. Zij: „Ik streef ernaar om vijf uur naar huis te gaan.”

