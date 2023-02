Coronacommissie gaat door, met ‘nieuwe werkafspraken’

Kamerleden Pepijn van Houwelingen (FVD) en Wybren van Haga (BVNL) blijven voorlopig lid van de commissie die de parlementaire enqûete naar de coronacrisis voorbereidt. Dat zei waarnemend commissievoorzitter Mariëlle Paul (VVD) maandag na een urenlange vergadering. NRC meldde vrijdag dat er een crisissfeer in de commissie was uitgebroken en dat een aantal leden maandag het vertrek van Van Houwelingen en Van Haga wilde eisen. Volgens Paul hebben „constructieve gesprekken” in de vergadering van maandag een escalatie weten te voorkomen.

In de coronacommissie brak vorige week onrust uit naar aanleiding van optredens van Van Houwelingen en Van Haga in media en de Kamer. Zij zouden zich, niet voor het eerst, „vooringenomen” en partijdig hebben uitgelaten over het coronabeleid dat in de enquête nog door de Kamer moet worden onderzocht. Zo zei de FVD’er in het online programma Café Weltschmerz dat de vaccinatiecampagne mogelijk „de misdaad van de eeuw” was en typeerde Van Haga het coronabeleid in een Kamerdebat als „ongefundeerd, ongrondwettelijk en onzinnig”.

‘Belang van het land’

In de vergadering van maandag zijn Van Houwelingen en Van Haga volgens ingewijden aangesproken op dit soort uitingen en is hen gevraagd in het vervolg „grotere terughoudendheid” te betrachten. In de vergadering zou ook zijn vastgesteld dat niemand in de commissie de bevoegdheid heeft om andere Kamerleden eruit te zetten. Ook zou een aantal aanwezigen Van Houwelingen en Van Haga een laatste kans willen geven omdat het ontbinden van de commissie meer dan een jaar vertraging voor de parlementaire enquête kan betekenen. „Als je nadenkt over het belang voor het land, en de voortgang van de enqûete, is dat niet dat de commissie nu stopt,” zegt een betrokkene.

De huidige coronacommissie bestaat naast Van Houwelingen, Van Haga en Paul uit de Kamerleden Nicki Pouw-Verweij (JA21), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Hilde Palland (CDA), Vicky Maeijer (PVV) en de onafhankelijke Kamerleden Liane den Haan en Pieter Omtzigt. De commissie bereidt momenteel een onderzoeksvoorstel voor dat volgens een betrokkene „binnen een paar weken” moet worden gepubliceerd.