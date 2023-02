Beyoncé breekt record bij Grammy’s, Styles wint topprijs

De Amerikaanse zangeres Beyoncé is in de nacht van zondag op maandag de meest bekroonde artiest geworden uit de geschiedenis van de Grammy’s, de Amerikaanse muziekprijzen. De 41-jarige zangeres, die vorig jaar haar album Renaissance uitbracht, won bij de ceremonie in Los Angeles vier prijzen. Daarmee kwam haar totale aantal Grammy’s op 32.

Het oude record van 31 Grammy’s stond op naam van de Hongaars-Britse dirigent Georg Solti. Dat record was 26 jaar oud. De Britse zanger Harry Styles won de prijs voor Album van het Jaar, de belangrijkste prijs van de avond, voor zijn album Harry’s House. Hij sleepte in totaal drie prijzen in de wacht.

„Ik probeer niet te emotioneel te zijn”, zei Beyoncé toen ze haar 32ste Grammy in ontvangst nam. De zangeres uit Texas, die negen nominaties had, won beste R&B song voor Cuff It, dance-electric recording voor Break My Soul, traditionele R&B vertolking voor Plastic Off the Sofa en dance-electric album voor Renaissance.

De Amerikaanse zangeres Lizzo won de belangrijke prijs Record van het Jaar voor het nummer About Damn Time. Ook de 34-jarige Lizzo stond stil bij de prestatie van Beyoncé: „Je hebt mijn leven veranderd”, zei ze tijdens het in ontvangst nemen van haar prijs, waarbij ze vertelde hoe ze vroeger spijbelde om naar een concert van Beyoncé te gaan.

Orgaandonoren

De 73-jarige Amerikaanse blueszangeres Bonnie Raitt troefde popgrootheden Harry Styles, Taylor Swift en Lizzo af voor de prijs van beste nummer van het jaar met haar ballad Just Like That. Het nummer is geïnspireerd door orgaandonoren.

Eerder op de dag won de Amerikaanse actrice Viola Davis een Grammy in de categorie Best Audio Book voor het inspreken van haar memoires Finding Me. Daarmee bereikte ze de zogeheten ‘EGOT’-status: ze heeft de televisieprijs Emmy, een Grammy, een Oscar en een toneelprijs Tony gewonnen. De 57-jarige Davis is de achttiende artiest die kan bogen op dat wapenfeit; onder meer Whoopi Goldberg, Andrew Lloyd Webber, John Legend en Jennifer Hudson gingen haar voor.

Het Nederlandse Metropole Orkest greep naast een prijs in de categorie Beste wereldwijde muziekalbum voor het album Between Us…, dat samen met de Indiase sitarspeler en componist Anoushka Shankar werd geproduceerd. Eerder won het Metropole Orkest vier Grammy’s, het meest recent in 2020.