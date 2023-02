Adieu aan beleggers: familie Rothschild haalt bank van de beurs

Beleggers, bedankt. Jullie zijn niet meer nodig - voortaan doen we het liever zonder jullie. Dat is de strekking van een communiqué dat Concordia, de holding van de vermaarde bankiersfamilie Rothschild, maandag in Parijs deed uitgaan. De familietak achter zakenbank Rothschild & Co, geleid door Alexandre de Rothschild, haalt de bank van de beurs.

Meer dan twee eeuwen nadat Mayer Amschel Rothschild, de zoon van een Joodse handelaar in Frankfurt, een succesvolle carrière als financier begon, versterken de Rothschilds de zeggenschap over het eigen bedrijf. Rothschild & Co, in 2003 ontstaan uit een fusie tussen de Franse en Britse bankiershuizen van de familie, heeft een sterke positie in het begeleiden van fusies en overnames, met name op de Europese markt. Daarnaast is Rothschild & Co steeds actiever geworden in vermogensbeheer en private equity.

De zaken gaan zo voorspoedig, dat geen van de onderdelen van de bank „toegang tot kapitaal van de aandelenmarkten nodig heeft, aldus de verklaring van Concordia. Daarnaast zijn „de prestaties op de lange termijn” belangrijker dan „korte termijnresultaten”. Privé-eigendom is daarom „meer geschikt” voor de zaak dan een beursnotering, stelt de familie.

Aandeelhouders krijgen een mooi afscheidscadeau. Concordia, dat 38,9 procent van de aandelen bezit en 47,5 procent van de stemrechten, biedt 48 euro per aandeel plus een speciaal dividend van 8 euro per aandeel, plus regulier dividend van 1,40 euro. Als Franse toezichthouders instemmen met de exit van de Parijse beurs, zullen beleggers een winst maken van 19 procent ten opzichte van de beurskoers van Rothschild & Co van afgelopen vrijdag. Vergeleken met de koers van 180 dagen geleden gaat het om 36 procent winst.

Met grote beleggers zijn onderhandelingen in een „vergevorderd” stadium, aldus de verklaring. In reactie op het nieuws van maandagochtend steeg de beurskoers met 17 procent, tot vrijwel het niveau van 48 euro dat Concordia biedt.

Bancaire familiegeschiedenis

Rothschild & Co is een creatie van David de Rothschild, de vader van de huidige topman Alexandre. Hij smeedde in 2003 de soms rivaliserende Britse bank N M Rothschild & Sons en het Franse Rothschild & Cie Banque samen. Onder topman David werkte de huidige Franse president Emmanuel Macron voor de bank. Een eerdere Franse president, de socialist François Mitterrand, nationaliseerde in 1982 de Franse Rothschild-bank. David richtte simpelweg met familiekapitaal een andere bank op, aanvankelijk onder de naam Paris Orléans, omdat het Rothschild-etiket na de nationalisatie enige tijd gevoel lag. Mede door het vaardig en discreet opereren van David de Rothschild bouwde de bank in korte tijd een koppositie op in de Parijse haute finance. In Londen was NM Rothschild & Sons, jarenlang geleid door Sir Evelyn de Rothschild, onder meer de huisbank van koningin Elizabeth.

Voorlopig staat Rothschild & Co, als het eenmaal van de beurs is gehaald, voor andere uitdagingen

In de Financial Times wordt gespeculeerd over een volgende stap in de geschiedenis van de familie: het samengaan van Rothschild & Co met een andere bank binnen de dynastie: Edmond de Rothschild Group, gevestigd in Genève en gespecialiseerd in vermogensbeheer voor rijken. Deze bank wordt geleid door Ariana de Rothschild, de echtgenote van Benjamin, neef van David.

Ariana had tot 2018 in de clinch gelegen met David over de naamvoering van de Parijse bank: Ariane vond dat David zijn bank niet zomaar ‘Rothschild’ mocht noemen, zonder voornaam, omdat hij niet het alleenrecht zou hebben op het legendarische keurmerk. Na gedreig met topadvocaten werd een schikking uitonderhandeld: voortaan moest ook in e-mails en webadressen van de Parijse bank ‘& Co’ worden toegevoegd.

Voorlopig staat Rothschild & Co, als het eenmaal van de beurs is gehaald, voor andere uitdagingen: door het verslechterde beursklimaat zijn, zoals bij vrijwel alle zakenbanken, de inkomsten uit fusies en overnames teruggelopen. Op 13 februari publiceert de bank haar jaarcijfers.

