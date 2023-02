NRC volgt in dit blog de ontwikkelingen in het gebied.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen twitterde dat de eerste Europese hulp al onderweg is en dat de Europese landen „klaar staan om te blijven helpen op elke manier die we kunnen”.

Meerdere Europese landen en de Europese Unie hebben maandag hulp toegezegd voor de zoektocht naar overlevenden van de aardbeving in Turkije en Syrië. De EU heeft een tiental zoek- en reddingsteams gemobiliseerd. Ook Nederland stuurt maandag nog een zogeheten Urban Search and Rescue Team naar Turkije.

Zware aardbeving treft Turkije en Syrië; meer dan 1.200 doden

Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuidoosten van Turkije zijn in de nacht van zondag op maandag honderden doden gevallen. Volgens de Turkse president Recep Erdogan zijn er tot nu toe meer dan 900 doden en bijna 5.400 gewonden in Turkije alleen. In Syrië zijn zeker 320 doden gemeld. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen. Een groot aantal gebouwen in het grensgebied van beide landen is als gevolg van de beving ingestort.

Het epicentrum van de aardbeving lag volgens de U.S. Geological Survey op ongeveer 33 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, een provinciale hoofdstad nabij de Syrische grens. De beving deed zich voor op een diepte van tien kilometer. Ongeveer tien minuten later volgde een sterke naschok met een kracht van 6,7; in totaal waren er zeker zes naschokken.

De internationale gemeenschap betuigt zijn steun aan Turkije en Syrië. De NAVO en de EU zetten in ieder geval voor Turkije noodhulp op poten. Ook Rusland biedt zijn hulp aan.