Tientallen doden bij bosbranden in Chili

Bij bosbranden in Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in het Zuid-Amerikaanse land raakten 979 mensen gewond. Bijna honderd huizen zijn verwoest en ruim 1.100 mensen verblijven in opvangcentra.

In de regio’s Araucania, Ñuble en Biobío is een noodbevel van kracht. Die maakt het mogelijk om het leger in te zetten bij de brandbestrijding en de hulpverlening.

Hittegolf

De branden woeden al een week in een gebied op zo’n 500 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago. Zo’n 40.000 hectare is afgebrand. Volgens Carolina Tohá, minister van Binnenlandse Zaken, is al evenveel land afgebrand als normaal in een heel jaar. Sinds vrijdag is het aantal brandhaarden gegroeid met meer dan vijftig, tot zo’n 250. Zo’n 80 branden zijn nog niet onder controle.

De weersomstandigheden maken het moeilijk om de branden te blussen. In Chili is het zomer en het land kampt met een hittegolf. Die gaat gepaard met harde wind en droogte. De temperaturen liggen boven de 40 graden.

Noodhulp

Vrijdag stortte een helikopter neer in La Araucania, waarbij volgens de autoriteiten twee mensen om het leven kwamen. De meeste slachtoffers vielen tot nu toe in de stad Santa Juana, zo’n 500 kilometer ten zuiden van Santiago. Daar kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven. Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië, Ecuador, Brazilië en Venezuela hebben hulp aangeboden, zoals vliegtuigen en brandweerlieden.

President Gabriel Boric heeft zijn vakantie afgebroken om het rampgebied te bezoeken. Boric zei ook dat er aanwijzingen zijn dat sommige branden opzettelijk zijn aangestoken, maar gaf geen aanvullende details.