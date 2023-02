Phion reist muzikaal verder naar het oosten

Opslaan in leeslijst

Orkest Phion is te horen met een mooi oriëntalistisch programma, met blikken op het oosten van Debussy, Ravel en Bartók, maar ook muziek van Mohammed Abdel Wahab die onder andere componeerde voor Umm Kulthum en Fairouz. Eigenlijk zou de voormalig chef-dirigent Otto Tausk dirigeren, maar maanden geleden gaf hij het concert terug. Phion vond Bertie Baigent, de 27-jarige overtuigende winnaar van het eerste internationale dirigentenconcours in Rotterdam vorig jaar (en kort daarop de nieuwe assistent-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest), als vervanger.

Baigent dirigeert met een kleine, uiterst vloeibare slag, heel precies; inzet hier, inzet daar, hij controleert als een schoolmeester of iedereen op tijd begonnen is. Uit zijn slag blijkt weinig expressie, maar heel af en toe schiet hij uit zijn slof. Phion blijkt het ook niet nodig te hebben: twee delen uit Debussy’s Drie nocturnes en de Danssuite van Bartók komen allebei prima voor het voetlicht. Vooral de houtblazers, de klarinettist en fluitist voorop, bezorgen prachtmomenten.

Het leukste deel is wanneer de postermusici mogen meedoen: zangeressen Nai Barghouti en Aylin Sezer. De geweldige Palestijnse Barghouti betovert met twee liederen van Wahab (‘Sakan Al-Layl’ en ‘Inta Omry’), sterk begeleid door Phion. Die is deze muziek helemaal niet gewend, blijkens de grote grijnzen van musici, bijvoorbeeld als de violen een lekkere glijer naar beneden mogen maken. De precisie van Baigent komt hier goed van pas en de drijvende kracht van de slagwerkers, die heel onklassieke ritmes moeten slaan, is indrukwekkend. Ze staan op een rijtje zo ver achteraan dat je alleen hun geconcentreerde blikken ziet, waar toegevoegd percussionist Modar Salama voortdurend aanmoedigend naar opzij kijkt. Koperblazers blijken een zalige toevoeging aan Midden-Oosterse muziek.

Voor Wahab schuiven vóór het orkest een onder andere een ud en een qanun aan. Nu maar hopen dat het incorporeren van oosterse muziek in onze canon snel doorzet, en niet-solistische instrumenten niet meer als rariteit vóór het orkest worden neergezet, maar erdoor worden opgenomen. Dat gebeurde vaker, als een nieuw instrument in de symfonische smaak viel. De celesta bijvoorbeeld, of een saxofoon, horen niet tot de standaardinstrumenten, maar zitten wel ín het orkest als de componist ze voorschrijft. Semi-in het orkest zat wel violist Abderrahim Semlali, als een extra aanvoerder op een bijgeschoven stoel rechts van de concertmeester.

De Turks-Nederlandse Aylin Sezer zingt daarna klassiek: Ravels drie Shéhérazade liederen, maar dan wel onklassiek gebruikmakend van soms hese en rauwe bijklanken en een onbekend Frans accent; samen een meeslepend geheel. Eigenlijk zou je Barghouti en Sezer wel langer willen horen.

Westerlingen: trek gerust naar het oosten voor deze muziek. De concerten in Nijmegen en Arnhem zijn ten onrechte nog verre van uitverkocht.

Klassiek Phion: Symfonische Oriënt met Aylin Sezer en Nai Barghouti. Gehoord: 4/2, Orpheus Apeldoorn. Herhaling: 10/2 Nijmegen, 11/2 Arnhem, 12/2 Amsterdam (korter). Info: phion.nl ●●●●●

