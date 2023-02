Patrick Roest ‘danst’ met drie afstandstitels richting de WK

Met een brede glimlach reed Patrick Roest in Thialf zijn ererondes. Als eerste schaatser sinds Sven Kramer in 2009 had hij bij de mannen drie titels gewonnen bij de NK afstanden. Kampioen op 1.500 meter, vijf én tien kilometer: het is alleen weggelegd voor de allerbeste allrounders. Maar Roest had meer reden tot tevredenheid. Na een moeizaam EK in Hamar, waar hij nipt won van de jonge Noor Sander Eitrem, ‘danste’ hij nu weer lichtvoetig over het ijs. „Hele goede vorm”, zo omschreef hij het zelf bij de NOS. „Ik ben blij dat de WK er vrij snel aankomen.”

Na zijn overstap van Jumbo-Visma naar Reggeborgh begon Roest (27) dit seizoen sterk. Maar waar hij andere jaren in de loop van het seizoen vaak wat minder werd, lijkt hij nu te verbeteren in de aanloop naar de WK afstanden van begin maart in Heerenveen. Ook zijn ploeggenoot en trainingsmaatje Marcel Bosker reed een sterk NK en plaatste zich op de 1.500 meter en vijf kilometer voor de WK afstanden.

Vooral de winst van Roest zaterdag op de 1.500 meter was opvallend. In 1.44,55 versloeg hij regerend wereldkampioen Thomas Krol (1.44,86) en tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis (1.44,89). Beiden zijn op de schaatsmijl normaal gesproken sneller. Roest reed na een matige start een vlakke race, met een razendsnelle slotronde van 27,01 seconde. „De eindtijd is misschien niet geweldig, maar het was ook geen makkelijk ijs”, sprak de winnaar na afloop. „Dan moet je in hele goed doen zijn om door te stampen.”

Voor Roest dreigt bij de WK afstanden een luxeprobleem. Als nationaal kampioen mag hij starten op drie afstanden, bondscoach Rintje Ritsma selecteert hem bovendien graag voor de ploegachtervolging. Deelname aan vier onderdelen is zwaar, zeker omdat 1.500 meter en tien kilometer op dezelfde dag zijn. Roest, die zondag op de langste afstand Jorrit Bergsma voor bleef, vertelde na afloop dat hij ernaar neigt alleen te starten op de vijf en tien kilometer. De 1.500 meter zou hij dan laten schieten. Als Roest niet start gaat het WK-ticket op de schaatsmijl naar zijn ploeggenoot Wesley Dijs.

Schouten in tranen

Drievoudig olympisch kampioen Irene Schouten won zondag in 6.50,36 de vijf kilometer, voor Sanne in ‘t Hof (6.51,79). Een dag eerder, nadat ze zich op de drie kilometer ternauwernood als derde voor de WK afstanden had geplaatst, vertelde Schouten in tranen dat ze na haar olympische succes een lastige tijd doormaakte. De winst op de vijf kilometer deed haar deugd. „Dat ik op het einde toch de titel pak, daarvoor ben ik met name trots op mezelf. Daar komt toch een beetje naar boven dat ik niet moet opgeven." Schouten is opgelucht dat mensen nu weten dat ze het moeilijk had. „Ik liep er toch mee.”

Jutta Leerdam won zondag voor het vierde jaar op rij de nationale titel op de 1.000 meter. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma bleef in 1.13,58 Antoinette Rijpma-De Jong (1.14,86) en haar zus Michelle de Jong (1.14,96) voor. Leerdam mag bij de WK afstanden ook starten op de 500 en 1.500 meter.