Iraanse leider: tienduizenden gevangenen krijgen gratie of strafvermindering

De leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft zondag gezegd tienduizenden gevangenen vrij te laten of strafvermindering te geven. Dat meldt het Iraanse staatsmedium IRNA, dat onder toezicht staat van de Iraanse autoriteiten. Onder de gevangenen zouden veel mensen zijn die tijdens de demonstraties in de afgelopen maanden zijn opgepakt. Het is de eerste keer dat Iran enige blijk geeft van de schaal waarop het land in de afgelopen maanden mensen heeft gevangengenomen.

Rond de verjaardag van de Islamitische Republiek, die 44 jaar geleden werd uitgeroepen, wordt vaker gratie verleend aan gevangenen. De mogelijkheid tot gratie geldt niet voor iedereen die vastzit, schrijft het staatsmedium. Deelnemers aan de protesten van de afgelopen maanden zouden alleen kunnen worden vrijgelaten als zij niet beschuldigd zijn van spionage of contact met buitenlandse inlichtingendiensten. Ook gevangenen die vastzitten voor moord of mishandeling, vernieling of brandstichting zouden niet in aanmerking komen.

De Iraanse gevangenissen zitten overvol, onder meer met duizenden opgepakte demonstranten die sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september de straat op gingen. Bij de protesten kwamen zeker vijfhonderd demonstranten om het leven en zijn bijna 20.000 mensen gearresteerd, aldus mensenrechtenorganisaties. In ieder geval vier gevangenen werden geëxecuteerd. De laatste tijd zijn de protesten door hard ingrijpen van de Iraanse autoriteiten ingedamd.