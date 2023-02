Afkeuring na campagne tegen schrijver Pim Lammers: ‘De literaire vrijheid staat onder druk’

Actieclub Gezin in Gevaar claimde dit weekend op zijn website een succes: schrijver Pim Lammers ziet af van het schrijven van het gedicht voor de Kinderboekenweek. „De terugtrekking van Lammers is een overwinning voor de onschuld van kinderen. Het is bovendien een bewijs dat actievoeren nodig is. Lammers is een fanatieke lhbt-activist. Zijn kinderboeken zijn bedoeld om kinderen aan te zetten tot het accepteren van alle seksuele zonden die God verboden heeft.”

Secretaris en algemeen manager Hugo Bos van de stichting Civitas Christiana, waar Gezin in Gevaar deel van uitmaakt, was op Twitter even enthousiast: „Geweldig, dankzij de actie van Gezin in Gevaar trekt Pim Lammers zich terug als schrijven het gedicht [sic] voor de nationale Kinderboekenweek.”

Zaterdag maakte de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) inderdaad bekend dat Lammers het gedicht voor de Kinderboekenweek niet gaat schrijven. Lammers trok zich terug vanwege doodsbedreigingen op sociale media.

Pim Lammers.

Literair verhaal

Kort na de aankondiging in half januari dat Lammers het gedicht zou schrijven kwam een campagne tegen hem op gang van diverse sites en organisaties, die ook weerklank vond in de Tweede Kamer. De tegenstanders van Lammers gebruikten daarbij het literaire verhaal voor volwassenen Trainer over de relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer dat de auteur in 2016 publiceerde.

Als eerste kwam de radicaal-rechtse website reactionair.nl met een uitgebreid kritisch stuk over Lammers. Daarna gingen passages uit Lammers’ verhaal rond op sociale media. Het gevolg: veel ophef en zelfs doodsbedreigingen.

Gezin in Gevaar, een actiegroep die zich naar eigen zeggen onder meer verzet tegen „de lhbt-dictatuur en de seksualisering van kinderen” begon de afgelopen week een petitie tegen Lammers als auteur van het gedicht. Die werd volgens Gezin in Gevaar in korte tijd meer dan 6.500 keer ondertekend. En Kamerlid Wybren van Haga stelde Kamervragen over de keuze van de CPNB voor Lammers en vroeg het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op te treden.

Lammetje dat een varkentje is

Het is niet voor het eerst dat Lammers (29) tegenstand ontmoet. Hij schreef onder meer Het lammetje dat een varken is, een prentenboek over gender, waarvoor hij de Zilveren Griffel ontving. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 werd de auteur op twee scholen geweigerd, omdat hij schrijft over seksuele diversiteit en gender, zo vertelde hij dagblad Trouw.

In een verklaring op de website van de CPNB stelt Lammers dit weekend: „Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard. De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken.”

De CPNB zelf reageert „verontwaardigd en ontzet” op de bedreigingen en aanvallen op Lammers. „De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.”

Op sociale media nemen veel schrijvers en anderen het voor Lammers op. Zij maken zich vooral zorgen over de steeds extremere reacties op ‘onwelgevallige’ meningen. Dat Lammers nu bedreigd wordt op basis van een fictief verhaal is daar volgens medestanders van Lammers een stuitend voorbeeld van.

Staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu (D66) schreef op Twitter: „Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars, makers zijn onacceptabel. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.” In reactie op die tweet schreef premier Mark Rutte: „Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar.”

Lees ook dit artikel over Civitas Christiani: Tegen alle revoluties, voor Christus en Zwarte Piet

Reclamecampagne

Gezin in Gevaar, dat nu het succes claimt, deed al eerder van zich spreken. De club was de motor achter een campagne tegen Suitsupply. Dat kledingbedrijf kwam in februari 2018 met een reclamecampagne waarin zoenende mannen te zien waren. Gezin in Gevaar riep het bedrijf op „te stoppen met onsmakelijke reclames”.

Het Reformatorisch Dagblad verspreidde onder zijn abonnees een pamflet van Gezin in Gevaar met daarin de oproep een petitie te ondertekenen, hetgeen op sociale media tot ophef leidde. Achter Gezin in Gevaar gaat Civitas Christiana schuil, een in 2014 door Hugo Bos opgerichte, conservatief katholieke stichting.

Civitas Christiana, begonnen uit verontwaardiging over het Nederlandse abortusbeleid, heeft inmiddels drie hoofdcampagnes: Stirezo, de in 1973 opgerichte Stichting voor Recht Zonder Onderscheid, die zich verzet tegen abortus. Cultuur onder Vuur, gericht op het behoud van de Nederlandse cultuur en christelijke tradities, waaronder Zwarte Piet. En Gezin in Gevaar, dat zich volgens de website afzet tegen „de LGBT-plus propaganda en gender-ideologie”.

In een disclaimer op de site van Gezin in Gevaar stelt de organisatie dat zij bij de campagne tegen Lammers „een principieel, niet een persoonlijk standpunt” verkondigt. „Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren.” Op Twitter zegt Bos: „Doodsbedreigingen zijn niet goed, daar hebben we ook niet toe opgeroepen.”