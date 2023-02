Zo koop en verkoop je huisdieren via verhuisdieren.nl

Waarom Verhuisdieren.nl? De stichting Verhuisdieren.nl koppelt huisdieren – honden, katten, een enkel konijn – aan nieuwe baasjes. Wie zich inschrijft als zoekende ontvangt elke ochtend een mail vol nieuwe matches, met foto’s van huisdieren vergezeld door teksten als: „Dikkie is een lieve schat die van knuffelen houdt!” Al zijn er ook gevallen in de categorie: „Candy is ernstig vermagerd aangetroffen in een vuilnisbak op een Grieks strand.” Fijn: de website is eenvoudig in gebruik en de advertenties bieden veel informatie (Is het dier zindelijk? Gevaccineerd? Gewend aan kinderen?). Verkopers bepalen de adoptiekosten, al hanteert Verhuisdieren.nl – om handelaren te ontmoedigen – voor honden een maximumbedrag van 475 euro en voor katten 210 euro.

Tips voor kopers Lees alles wat er te lezen valt (hoe uitgebreider de advertentie hoe beter) en schroom niet om twee of drie kennismakingen met het dier aan te vragen voor je aan een proefperiode begint. Analyseer ook je eigen situatie tot in de puntjes: past het speciale dieet van het dier bij je budget? Matcht z’n energielevel met dat van jou? Maar gebruik bovenal je gezond verstand: een Roemeense boerderijhond zal niet floreren in een appartement van zestig vierkante meter.

Tips voor verkopers Je wilt geen impulsieve kopers die na een paar maanden weer van je dier af willen. Verhuisdieren.nl doet z’n best die mensen af te schrikken. Wie een zoekprofiel aanmaakt, krijgt vragen als: „Besef je dat een hond niet langer dan een paar uur alleen kan zijn? Past een kat over twee , vijf of tien jaar ook nog in je leven?” Neem de tijd de geïnteresseerden (en hun woonsituatie) te leren kennen. Ga niet in zee met iemand die direct ja zegt en geen proefperiode wil.

Valkuilen voor kopers Probeer tussen de regels door te lezen. Niemand zal z’n hond als probleemhond omschrijven, maar termen als ‘gevoelig’ en ‘een beetje onzeker’ kunnen op gedragsproblemen duiden.

Nathalie Wouters

