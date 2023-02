Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor gevaarlijke, illegale afslankpillen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opnieuw gewaarschuwd voor gebruik van de in Nederland verboden afslankpil Iomax. Een vrouw heeft afgelopen najaar een hersenbloeding gekregen na het slikken van het illegale middel. Bijwerkingcentrum Lareb kreeg daarvan een melding binnen. In 2021 had het Lareb ook een melding van een hersenbloeding binnengekregen die daarna in verband kon worden gebracht met het slikken van Iomax.

Directeur Agnes Kant van het Lareb waarschuwt voor dit soort illegale afslankpillen, die doorgaans via internet worden verkocht. „Onze grootste zorg is dat er op de verpakking niet staat welke ingrediënten in het middel zitten. Gebruikers weten niet wat erin zit.”

In het geval van Iomax worden er vaak amfetamine-achtige stoffen aan toegevoegd. Die verminderen de eetlust, maar zijn ook verslavend en kunnen onder meer hersenbloedingen veroorzaken.

Het Lareb krijgt jaarlijks enkele meldingen van bijwerkingen van mensen die illegale afslankmiddelen hebben geslikt

Naast Iomax heeft het Lareb eerder ook gewaarschuwd voor de afslankkruidenpreparaten Sulami en Montalin. „Wij onderzoeken na melding van een bijwerking altijd of er resten van de verdachte pillen of preparaten zijn, en laten die dan in principe altijd onderzoeken door het RIVM”, zegt Kant. Zo werd in Sulami het ingrediënt sibutramine aangetroffen. Sibutramine was tot 2010 op de markt, als bestanddeel van een geneesmiddel tegen obesitas, maar werd van de markt gehaald vanwege het risico op ernstige bijwerkingen. De klachten die het Lareb in verband met dit middel binnenkreeg waren duizeligheid, hallucinaties en slapeloosheid. In het preparaat Montalin zijn al eens ontstekingsremmende pijnstillers en paracetamol aangetroffen.

Vier mensen gearresteerd

De divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA heeft de afgelopen maanden vier mensen aangehouden op verdenking van handel in illegale afslankpillen. Er lopen nu twee rechtszaken, laat een woordvoerder van de NVWA weten. „Een in Den Haag en een in Rotterdam.” In de Haagse zaak gaat het om drie personen, in de Rotterdamse om één. In Rotterdam werden na doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand verschillende soorten anabolen en 300 Iomaxpillen aangetroffen.

Blokkeren van de verkoop van dit soort afslankmiddelen via internet is „heel ingewikkeld”, zegt de woordvoerder van de NVWA. „Zo moet je aantonen dat er iets in de middelen zit wat er niet in mag zitten.”

Het Lareb krijgt volgens Kant jaarlijks „enkele keren” meldingen van bijwerkingen van mensen die illegale afslankmiddelen hebben geslikt.

Het Lareb besteedde twee jaar geleden in haar Medicijnjournaal aandacht aan de verkoop van illegale middelen. Het gaat om drie groepen producten. Dopingmiddelen, die vooral door jongeren en sporters worden gekocht. Zogeheten schaamtemedicaties, waarvoor mensen liever niet naar de huisarts gaan. Daaronder vallen erectiemiddelen, middelen tegen kaalheid en ook afslankmiddelen. En dan zijn er nog de middelen die verslaving veroorzaken, zoals opiaten.

Een woordvoerder van de Nederlandse Dopingautoriteit laat weten dat er zo’n 160.000 dopinggebruikers in de Nederlandse sportschool- en fitnesswereld zijn, van wie er ongeveer 90.000 ook afvalpillen gebruiken – legaal en illegaal. „Bodybuilders zoeken vaak bewust de grens op.” Een ander middel waarvan bekend is dat onder meer bodybuilders het slikken, is DNP (2,4-dinitrofenol). Het wordt verwerkt in dieetpillen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er minstens 32 mensen gestorven aan dit soort pillen met DNP. Twee weken geleden maakte de Britse minister voor Veiligheid Tom Tugendhat bekend dat DNP opnieuw zal worden geclassificeerd als vergif, nadat in 1996 die classificatie eraf was gehaald.