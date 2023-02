Pentagon: tweede Chinese spionageballon vliegt boven Zuid-Amerika

Het Pentagon heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag melding gemaakt van een tweede vermeende Chinese surveillanceballon. Dit keer vliegt het gevaarte boven Zuid-Amerika, meldt een Pentagonwoordvoerder volgens Amerikaanse media. De eerste Chinese ballon, waarvan Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat het dient voor spionagedoeleinden, vliegt over het vasteland naar het oosten van de Verenigde Staten en wordt nauw in de gaten gehouden.

Vrijdag werd de tweede ballon al boven Colombia en Venezuela gespot. Het Pentagon bevestigt nu de meldingen en stelt vast „dat het weer een Chinese surveillanceballon is”. China heeft nog niet gereageerd op de melding. De eerste ballon deed het Chinese ministerie van Defensie af als een per ongeluk „uit koers geraakt burgerluchtschip” voor meteorologisch onderzoek. Washington houdt vol dat het een spionageballon is.

De eerste ballon vliegt al dagen boven het grondgebied van de VS en werd voor het eerst gespot boven de noordelijke staat Montana. Hoewel China de beschuldigingen van spionage heeft ontkend, noemde de Amerikaanse staatssecretaris Antony Blinken de actie een „onverantwoordelijke daad” van China en „een duidelijke schending van de Amerikaanse soevereiniteit en het internationale recht”. Hij zei dat het de eerste prioriteit is om de ballon uit het Amerikaanse luchtruim te krijgen.

Blinken zou dit weekend in Beijing de Chinese president Xi Jinping ontmoeten, maar maakte vrijdag bekend dat hij zijn bezoek uitstelt. Het is nog niet bekend of en wanneer hij zijn afspraak zal hervatten.