Naamloze doden na de ramp

S1Trailer De vermisten van '53

Zeventig jaar na de Watersnoodramp zijn er nog altijd 105 vermisten. Journalisten Noortje de Kroo en Rolf Bosboom spreken met overlevenden, met nabestaanden van vermisten en met mensen die zich met ziel en zaligheid voor een groot identificatieonderzoek inzetten.

Zo’n onderzoek ligt bij sommigen in Zeeland nog steeds gevoelig. De Heer had immers een bedoeling met het sturen van de ramp, de weggerukten zijn nu veilig bij Hem, naar hen hoeven we niet meer op zoek te gaan. We horen hartverscheurende ooggetuigenverslagen van de ramp zelf en aan het slot van de vijfdelige serie horen we of het gelukt is om naamloze doden te herenigen met hun nog levende verwanten.

De vermisten van ’53, 5 afl. van ca. 25 min, PZC / AD.