Met ons vaste clubje rapen we zwerfvuil op een parkeerterrein. We plukken wietzakjes van het asfalt, veel plastics, steeds meer peuken en sigarettendoosjes, geen lachgaspatronen meer. Terwijl de anderen verderop bezig zijn, verzamel ik lege bierblikjes in een uithoek waar openlijk wordt gedeald. Een haveloze man komt op me af, in z’n hand een volgepropte plastic tas en een halflege rumfles. Hij gaat pal voor me staan, kijkt me woest aan. Ik deins terug, maar hij geeft me een klap op m’n schouder en gromt: „Goed bezig!”

