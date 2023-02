#07 – Truffel * Daan Faber Deze podcast luister je ook in onze app

Slimme, geestige Jigal Krant, zelf televisiekok, radiomaker en kookboekenschrijver, heeft elke aflevering een gast en er wordt een gerecht gemaakt waarbij de sommelier van dienst een passende wijn schenkt. Mythes worden ontkracht, keukengeheimen prijsgegeven en er is elke keer een restaurantrecensie. Waar haal je de beste granaatappelmelasse? Gewoon bij de Albert Heijn! Wist je dat ze in het hele Midden-Oosten nooit knoflooksaus bij de shoarma eten? Niet dat Krant niet van knoflook houdt, als hij koning was zou iedereen verplicht knoflook moeten eten, maar toch, dat je het maar weet.

De Vegan Lekkerbek, wekelijkse aflevering van ongeveer 1 uur, Jigal Krant.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven