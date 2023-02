Hoe de overheid worstelt met het nieuwe demonstreren

Vorig weekend werden 768 mensen aangehouden bij een protest op de A12, dat was georganiseerd door de actiegroep Extinction Rebellion. Zelden werden zo veel mensen op één demonstratie aangehouden. In de dagen erop ontstond er fel debat over het handelen van burgemeester en politie. Was het wel proportioneel? En worden klimaatactivisten harder aangepakt dan bijvoorbeeld boze boeren of coronademonstranten?

In deze Haagse Zaken gaat het over demonstreren. We onderzoeken het demonstratierecht en proberen erachter te komen hoe eerlijk dat wordt toegepast. Je hoort van Wafa Al Ali, Folkert Jensma en Karel Smouter hoe demonstranten de afgelopen jaren hun tactieken hebben veranderd en hoe het gezag daarmee worstelt.

@Apjvalk // @alaliwafa // @folkertjensma // @Kcsmouter

Verder lezen?

‘Dit moet geen gewoonte worden’, zegt het mensenrechtencollege over de zeven arrestaties vooraf

Worden klimaatactivisten harder aangepakt dan boze boeren? ‘Dat is lastig vast te stellen’

‘You’re not alone’ , klinkt het als er weer een demonstrant een bus in wordt geduwd

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.