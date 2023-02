Dichter Kinderboekenweek Pim Lammers trekt zich terug na doodsbedreigingen

Schrijver Pim Lammers trekt zich vanwege doodsbedreigingen terug als auteur van het Kinderboekenweekgedicht 2023. Dat heeft de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zaterdag laten weten. De bedreigingen volgden kort op de bekendmaking van Lammers als auteur van het gedicht.

Lammers publiceerde in 2015 het literaire verhaal Trainer, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer. Passages uit dat verhaal gingen de afgelopen dagen rond op sociale media en leidden tot de doodsbedreigingen. Daarnaast begon Gezin in Gevaar, een actiegroep die zich naar eigen zeggen onder meer verzet tegen „de lhbt-dictatuur en de seksualisering van kinderen”, deze week een petitie tegen Lammers als auteur van het gedicht en voormalig Forum voor Democratie-lid Wybren van Haga stelde er Kamervragen over.

Lammers laat weten dat hij en zijn directe omgeving „een enorme hoeveelheid bedreigingen” hebben gekregen. Een gedicht schrijven is hem „geen doodsbedreigingen waard”, zegt Lammers, die aangifte heeft gedaan. De CPNB noemt de doodsbedreigingen „verschrikkelijk” en maakt duidelijk dat de literaire vrijheid „hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk” staat. De organisatie koos eerder bewust voor Lammers als auteur van het gedicht, omdat zijn boeken gaan over „een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn”.

De 29-jarige Lammers heeft meerdere kinderboeken en boeken voor volwassenen geschreven, waaronder Het lammetje dat een varken Is. Voor dit eerste transgenderprentenboek won hij in 2018 een Zilveren Griffel.