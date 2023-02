AZ speelt met 1-1 gelijk tegen FC Volendam in strijd om landstitel

AZ heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen FC Volendam met 1-1 gelijkgespeeld. In het Kras Stadion maakten FC Volendam-speler Xavier Mbuyamba en AZ’er Jens Odgaard de doelpunten. Door het gelijkspel laten de Alkmaarders na de koppositie over te nemen van Feyenoord, dat zondag de topper speelt tegen PSV.

In een gezapige eerste helft met nauwelijks kansen kwamen beide Noord-Hollandse ploegen niet tot scoren. In de tweede helft gebeurde veel meer en kwam FC Volendam op voorsprong dankzij een kopbal van Mbuyamba, uit een uitdraaiende vrije trap van Carel Eiting. In de 76ste minuut kreeg FC Volendam-speler Gaetano Oristanio een directe rode kaart door een harde overtreding op Jordy Clasie. De thuisploeg moest daardoor vooral tegenhouden. AZ-spits Vangelis Pavlidis was al gauw dichtbij de 1-1, maar schoot over. In minuut 83 was het wel raak: Jens Odgaard scoorde na een afgeslagen corner. AZ bleef vervolgens aanzetten, maar wist geen tweede treffer te maken.

Als Feyenoord zondag de topper van PSV wint, dan komt de ploeg uit Rotterdam op vier punten van de Alkmaarders. Bij een overwinning van PSV gaan de Eindhovenaren over AZ heen. Ajax kan op één punt komen van AZ, als het de uitwedstrijd tegen SC Cambuur wint. FC Twente kan de afstand tot AZ verkleinen tot twee punten. Daarvoor moeten de Enschedeërs winnen van het in een sportieve crisis verkerende FC Groningen.