Amerikaans gevechtsvliegtuig haalt Chinese spionageballon neer boven Atlantische kustlijn

Het Amerikaanse leger heeft de Chinese spionageballon die meerdere dagen over Amerika vloog zaterdag neergehaald. Een gevechtsvliegtuig schoot de ballon neer op het moment dat deze voor de kust van de staat South Carolina hing, melden internationale persbureaus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FFA had het plaatselijke luchtruim een aantal uren daarvoor gesloten, om de operatie te kunnen laten plaatsvinden.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kreeg zaterdag toestemming van president Joe Biden om de spionageballon uit de lucht te schieten. De FFA sloot vervolgens drie vliegvelden en het plaatselijke luchtruim, en de kustwacht waarschuwde vissers het gebied te mijden vanwege vallende brokstukken. Op televisiebeelden is een kleine explosie te zien, waarna de ballon neervalt.

De VS signaleerden de spionageballon deze week voor het eerst toen deze boven de Amerikaanse staat Montana vloog. Het Pentagon liet donderdag weten dat China „hoogstwaarschijnlijk” de VS bespioneerde met de ballon. Het Chinese ministerie van Defensie ontkent dat en heeft laten weten dat het ging om een per ongeluk „uit koers geraakt burgerluchtschip” voor meteorologisch onderzoek. De ballon zorgde niettemin voor opschudding: de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zou komende zondag op bezoek gaat bij de Chinese president Xi Jinping, maar die ontmoeting is inmiddels afgeblazen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde het Amerikaanse ministerie van Defensie dat een tweede ballon was waargenomen, ditmaal zwevend boven Zuid-Amerika. Volgens de Canadese televisiezender CTV News wordt er zelfs gesproken van in totaal vier ballonnen, waarvan de drie overgebleven ballonnen boven verschillende delen in de wereld zouden vliegen.