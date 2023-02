Zwols ziekenhuis verbreekt banden met onderzoeksbureau in fraudeonderzoek

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle verbreekt de banden met het private onderzoeksbureau Diagram. Dat bedrijf deed wetenschappelijk hartonderzoek in het ziekenhuis. Het Zwolse ziekenhuis gaat al het cardiologische onderzoek voortaan zelf uitvoeren, meldt Isala vrijdag. Dat heeft het besloten na een fraudeonderzoek waarbij meerdere cardiologen van het ziekenhuis zijn betrokken.

Het Openbaar Ministerie doet al sinds 2020 fraudeonderzoek naar Isala. Vijf cardiologen van het ziekenhuis zouden steekpenningen van een Duitse fabrikant van kostbare, elektronische hartapparaten hebben aangenomen. Daarnaast verhuurde een aantal cardiologen via een verhullende constructie panden aan het ziekenhuis zonder dat Isala van hun betrokkenheid op de hoogte was. Los van het OM doet ook de Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoek naar de lopende cardiologische studies in Isala. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie is besloten om de samenwerking met Diagram te stoppen.

Diagram is het private onderzoeksbedrijf van een grote groep hartspecialisten van Isala. De (commerciële) belangen liepen door elkaar bij het bedrijf, bleek uit onderzoek. De afgelopen maanden heeft Isala gezocht naar een mogelijkheid voor hernieuwde samenwerking met Diagram, staat in het persbericht. Het uitgangspunt was daarbij „volledige transparantie van het hele onderzoeksproces inclusief de geldstromen, zowel van lopende als van afgeronde studies.” Maar over die voorwaarde werd het onderzoeksbedrijf het niet eens, waarna Isala de samenwerking stopzette.

