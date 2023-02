Wordt Beyoncé de artiest met meeste Grammy’s ooit?

„Wie zei dat ik niet naar de Grammy’s kom?” De Britse Adele maakte bij een concert in Las Vegas korte metten met de geruchten dat ze het prijzencircus in Los Angeles zou overslaan. „Diegene die dat verzonnen heeft is een dickhead!”

Ze is er dus bij, en met zeven nominaties een van de grote kanshebbers. Het pikantst is dat ze in de belangrijkste categorieën opnieuw tegenover Beyoncé staat, die maar liefst negen nominaties ontving. Beyoncé is met 88 nominaties de meest genomineerde vrouwelijke artiest ooit, en deelt die eerste plek met één man, haar eigen Jay-Z. Geen andere vrouw won meer Grammy’s, nadat ze er in 2021 vier won en op 28 in totaal kwam. Ze evenaart daarmee Quincy Jones en komt dicht in de buurt van de nummer één, dirigent Georg Solti, met 31 Grammy’s. Daar kan Beyoncé dit jaar voorbij gaan. Maar Adele kan roet in het eten gooien, en dat zou niet voor het eerst zijn. In 2017 ontstond ophef toen niet Beyoncé met Lemonade, maar Adele met 25 de belangrijkste prijzen pakte. Beyoncé verzilverde toen twee van haar negen nominaties, in minder eervolle categorieën.

Dat schurkte volgens sommigen tegen racisme aan. Want was Lemonade niet een veel revolutionairder album, en lepelde Adele niet juist lustig uit de zwarte muziek voor haar plaat? „You are our light”, zei een licht beschaamde Adele richting Beyoncé bij de uitreiking. „Jouw album Lemonade was zo monumentaal. [...] We fucking adore you!”

Renaissance versus 30

Dit jaar zien we opnieuw die titanenstrijd. Beyoncé met haar dansbare Renaissance, Adele met haar ludduvuddu-plaat 30 – allebei in de running voor Album of the Year. Beyoncé is met ‘Break My Soul’ genomineerd voor Record of the Year (waarbij de kwaliteit van de opname telt en ook de producers en technici een Grammy krijgen), Adele met ‘Easy On Me’. En met diezelfde nummers zijn de twee ook bij Song of the Year (die juist voor de componist is, niet voor de uitvoerende artiest – maar zowel Adele als Beyoncé schreef mee) genomineerd. Andere meervoudig genomineerden zijn Kendrick Lamar, Abba, Lizzo, Mary J. Blige en Harry Styles.

Afhakers

Het gerucht dat Adele niet zou komen, komt wel ergens vandaan: ze zou niet de eerste afhaker zijn. Drake rapte eens „I could give two fucks ‘bout where the Grammys go” – hij won er vier, ondanks 47 nominaties. In 2017 ontving hij de Grammy’s voor beste rapnummer én rap-performance, voor muziek die volgens hem helemaal geen rap was. „De enige categorie waar ze me in krijgen is rap, misschien omdat ik in het verleden heb gerapt, of omdat ik zwart ben.”

Het deed de relatie tussen de Grammy’s en Drake geen goed dat, toen hij twee jaar later opnieuw de Grammy voor het beste rapnummer won en hij in zijn speech uithaalde naar de awardshow, de organisatie halverwege naar de reclame overschakelde. Een paar jaar later maakte hij zich kwaad over de misser van de Grammy’s rond The Weeknd, toen diens After Hours, een van de meest succesvolle albums van 2020 met recordhit ‘Blinding Lights’, niet werd genomineerd. Hij besloot niks meer in te sturen, en ook een aanbod om te komen spelen sloeg hij af. Ook The Weeknd besloot daarna zijn muziek niet meer in te dienen.

Enkele jaren eerder trok Frank Ocean zich al terug, omdat te weinig zwarte artiesten de grote prijzen hadden gewonnen. „Het lijkt gewoon niet erg representatief te zijn voor mensen die daar vandaan komen waar ik vandaan kom”, zei hij tegen The New York Times.

Een avond zonder Silk Sonic

Inmiddels is er wel wat veranderd. Er zijn meer winnaars van kleur, en ook de show zelf is inclusiever, qua kleur, gender en afkomst. De urban-categorieën, een al decennia sterk bediscussieerde term, werden hernoemd.

Onduidelijk is waarom het succesvolle vintage soulduo Silk Sonic, bestaande uit Anderson .Paak en Bruno Mars, dit jaar niet komt. Vorig jaar wonnen ze maar liefst vier Grammy’s met hun single ‘Leave the Door Open’, maar het debuutalbum dat daarna uitkwam, An Evening with Silk Sonic, stuurden ze niet in. Het zou kunnen – zo suggereert Variety – dat de gepokt en gemazelde Mars niet nog eens alles wil winnen ten koste van anderen, zoals hij eerder deed met 24K Magic, waarmee hij de grote prijzen voor de neuzen van Jay-Z en Kendrick Lamar wegkaapte. Het kwam de Grammy’s op veel kritiek te staan. Mogelijk kiest Mars liever voor een winter zonder dat soort ophef.

Wat schreef NRC over de twee belangrijkste kanshebbers? Beyoncé - Renaissance „De opbouw van Renaissance is feilloos. De tracks zijn in elkaar gemixt als een dj-set, waardoor je soepel langs alle hoeken van de dansmuziek wordt gewalst. En Beyoncé leidt de dans op behendige wijze. Haar stem is de verbindende factor, even herkenbaar als flexibel: moeiteloos gaat ze van fluisterend naar volle kracht, van verleidelijk hijgen naar opschepperig rappen. De teksten zijn zelfverzekerd, gevat, en onverbloemd geil: op de zes minuten durende sex-jam ‘Virgo’s Groove’ kreunt ze „Kiss me where you bruise me, taste me, that fleshy part. I scream so loud, I curse the stars”. Goed, wanneer de veertigjarige zangeres moderne slang gebruikt komt het niet heel natuurlijk over: hoe vaak zou Beyoncé het woord thottie (slet, maar dan op een positieve manier), in het dagelijks leven bezigen? Het deert niet, want voor je het weet is ze alweer door naar een nieuw hoogtepunt. Renaissance blijft nergens een seconde te lang hangen.” (Cécile van Wijnsberge) Adele - 30 „Het cliché dat liefdesverdriet een goudmijn is voor een songschrijver werd een schrijnende werkelijkheid. De zangeres maakte een moeilijke periode door van zelfhaat, twijfel en spijt dat ze haar huwelijk niet bij elkaar wist te houden. Op 30 daalt ze zo diep af in de krochten van haar ziel dat de luisteraar zich een voyeur waant in het getroebleerde leven van de artiest, die als weergaloos zangeres nog altijd haar gelijke niet kent. „30 is haar meest rauwe en persoonlijke plaat tot nu toe. Dat weerhoudt Adele er niet van om te zingen als de onnavolgbare popdiva die ze is, met muziek die soms schuurt maar vooral weer ouderwets noodt tot luisteren.” (Jan Vollaard)

