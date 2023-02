‘Tientallen arrestaties na nieuwe politiekraak telefoons criminelen’

De politie heeft opnieuw versleutelde communicatie van criminelen onderschept, met tientallen arrestaties tot gevolg. Het zou gaan om Exclu Messenger, een dienst die het mogelijk maakt om versleutelde berichten te versturen. Het Parool meldt vrijdag dat de politie Exclu Messenger heeft ‘neergehaald’.

Voor de opsporingsdiensten is het een beproefde methode om versleutelde communicatie tussen criminelen te onderscheppen. Zo vonden agenten bij een inval in 2016 op de servers van het bedrijf Ennetcom 3,6 miljoen berichten, bijna allemaal verstuurd door criminelen. In 2020 werden de crypto-telefoons van EncroChat gehackt, waarna vierhonderd verdachten werden aangehouden, onder wie twee van de meest gezochte drugssmokkelaars van Nederland.

Criminelen stuurden elkaar vaak versleutelde berichten via Pretty Good Privacy (PGP), maar de laatste jaren wordt dit soort kanalen steeds vaker gehackt. In strafzaken rondom liquidaties, drugshandel en corruptie spelen PGP-berichten vaak een grote rol. Bijvoorbeeld in het Marengo-proces, waarin onder meer hoofdverdachte Ridouan Taghi terecht staat.