Techreuzen Apple, Amazon en Alphabet boeken tegenvallende resultaten

Zowel Apple, Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, presenteerden donderdag tegenvallende jaarcijfers. Apple noteerde de grootste omzetdaling op kwartaalbasis in bijna zeven jaar. Amazon rapporteerde tegenvallende inkomsten en Alphabet zag een terugval in adverteerders.

Het verlies bij Apple kwam met name door productieproblemen bij een grote fabriek in China. Dit zorgde ervoor zorgde dat het techconcern minder iPhones kon leveren. Ook de afzwakkende economie zorgde voor een lagere omzet. Voor het eerst sinds 2016 behaalde het bedrijf niet de resultaten die analisten van tevoren hadden verwacht. De gemiddelde schatting lag door hen op een omzet van 121 miljard dollar op kwartaalbasis. De techgigant behaalde slechts 117 miljard dollar, een daling van 5,49 procent ten opzichte van vorig jaar.

De omzetdaling van Apple bleef niet beperkt tot één regio. In alle gebieden ging de verkoop omlaag, in Europa relatief het meest. Het bedrijf maakte wel 30 miljard dollar winst vorig jaar. Een jaar eerder was dat nog 34,6 miljard dollar.

Webwinkel Amazon boekte vorig jaar een hogere omzet, het bedrijf verkocht negen procent meer. Desondanks rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van 2,7 miljard dollar in 2022, vergeleken met een nettowinst van 33,4 miljard het jaar daarvoor. Het verlies kwam grotendeels door de waardedaling van een belang dat het bedrijf heeft in Rivian, een maker van elektrische voertuigen.

Onlangs kondigde de Amerikaanse webwinkel aan ruim 18.000 werknemers te ontslaan. Na deze ontslagronde voorziet het bedrijf dat er geen verdere reorganisaties nodig zijn.

Ook Alphabet schrapte vorige maand 12.000 banen, zo’n zes procent van het wereldwijde personeelsbestand. Google is grotendeels afhankelijk van advertentie-inkomsten. Alphabet zag een sterke daling van de winst omdat de advertentieverkoop onder druk kwam te staan doordat adverteerders hun uitgaven aanscherpten vanwege de onzekere economie. De omzet van het bedrijf bedroeg zo’n 63 miljard dollar, aanzienlijk minder dan de 76 miljard dollar van 2021.