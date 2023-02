Staking streekvervoer uitgebreid, treinpersoneel sluit zich maandag aan

Het treinpersoneel in het streekvervoer sluit zich volgende week aan bij de eerder aangekondigde meerdaagse regionale staking. Dat bevestigt vakbond FNV aan NRC. De staking zal volgens de vakbond voornamelijk in Limburg, Twente en de Achterhoek gevoeld worden. Donderdag staakte het regionale treinpersoneel ook al, maar toen in het noorden en het oosten van het land. De werknemers zijn ontevreden over de hoge werkdruk en de voorgestelde salarisverhoging.

Onder de cao waarvoor gestaakt wordt, de zogeheten multimodale cao, vallen 1.300 werknemers. Zij werken voor vervoerders zoals Arriva en Keolis, die zowel trein- als busvervoer aanbieden. De eerder aangekondigde staking gaat over de bredere cao streekvervoer, waaronder 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs, vallen.

Eerder werd bekend dat het streekvervoer vanaf maandag vijf dagen achtereenvolgend zal staken. Vakbond CNV stelde de werkgevers afgelopen januari een ultimatum voor een betere cao. Daar zijn de werkgevers niet op in gegaan. Dus zetten CNV en FNV samen een grootschalige staking op. De vakbonden beogen een loonsverhoging die overeenstemt met de inflatie. Werkgevers waren aanvankelijk bereid om voor dit jaar een verhoging van 8 procent te geven en voor volgend jaar 3 procent. Maar daar waren de bonden niet tevreden mee, waarop het ultimatum volgde.

NS verwacht geen extra drukte tijdens de staking. Aan ANP meldt het dat er slechts een beperkte overlap is tussen bus- en spoorlijnen van andere vervoerders en zijn dienstverlening. Extra treinen zet NS dus niet in.

