Selectie bij geneeskunde zorgt juist voor méér kansenongelijkheid

Voor een plek bij studies als geneeskunde of tandheelkunde wordt sinds 2017 niet meer geloot maar geselecteerd. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis ziet dat dit leidt tot collegebanken met vooral witte studenten met rijke ouders. Ook zorgt het voor meer kansenongelijkheid. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de selectieprocedure. Het systeem moet eerlijker. Maar gaat dat lukken?

